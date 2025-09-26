सुरक्षा- सम्मान और स्वावलंबन! योगी सरकार की ये बड़ी योजनाएं... जो बदल सकती हैं महिलाओं की जिंदगी
लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला सिपाहियों ने नारी सुरक्षा सम्मान और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। महिला हेल्प डेस्क और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया साथ ही उत्पीड़न की शिकायत पर गोपनीयता का आश्वासन दिया गया। मिशन शक्ति के पंपलेट वितरित किए गए।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए मिशन शक्ति अभियान फेज पांच के अंतर्गत निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में जागरूकता कार्यक्रम चंदनचौकी के ग्राम गोबरौला में स्थित ठक्कर बापा आवासीय विद्यालय में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में महिला सिपाही तनुबाला, सोनाली यादव ने नारी सुरक्षा, सम्मान, नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बताया गया।
सिपाही सोनाली ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाई है। जहां पर महिलाएं अपनी शिकायत कर सकती हैं। महिलाओं को उनके उत्पीडऩ रोकने के लिए सरकार ने 1090 वूमेन पावर लाइन, एंटी रोमियो स्क्वायड, 181 महिला हेल्प लाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा सहित 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनाई है।
जागरुकता कार्यक्रम में कोतवाली प्रभारी दृगपाल सिंह गौर व एसआई धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि यदि कोई महिला उत्पीडऩ की शिकायत करती है तो उसका नाम गुप्त रखा जाता है, इसलिए डरने की जरूरत नही है। इस अवसर पर तमाम छात्राओं व महिलाओं को सरकार द्वारा उनकी सुविधा के लिए मिशन शक्ति के पम्पलेट वितरित किए गए ताकि उन्हें विस्तृत जानकारी मिल सके।
