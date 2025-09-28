Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी में रोडवेज की अनुबंधित बस से भिड़ी वैन, बच्चे सहित पांच की मौत

Lakhimpur Kheri Accident News अनुबंधित बस से हादसे की वजह वैन की तेज रफ्तार और हाइवे पर निर्माण होना बताया जाता है। घटना स्थल पर पहुंची लखीमपुर डिपो की एआरएम गीता सिंह ने बताया बस में सवार यात्री सुरक्षित हैं। बस की स्पीड़ चेक कराने पर 54 किलोमीटर प्रतिघंटा निकली।

संवाद सूत्र, जागरण, लखीमपुर : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से अनुबंधित बस की ओयल चौकी क्षेत्र में रविवार सुबह वैन की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्चे सहित पांच लोगों की मौत हो गई। तीन बच्चों सहित 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से गंभीर सात को मेडिकल कालेज रेफर कर किया गया है। तीन का इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही डीएम, एसपी से लेकर एसडीएम सदर सहित लखीमपुर डिपो की एआरएम ने घटना स्थल पर जाकर जायजा लेकर अस्पताल में घायलों का हाल चाल जाना है।

गोला डिपो की अनुबंधित बस लखनऊ जा रही थी। राजस्थान के जयपुर से मजदूरी कर लखनऊ से वैन में सवार होकर 15 लोग अपने घर वापस बहराइच जा रहे थे। हरगांव व ओयल के बीच सुबह करीब सवा छह बजे बड़ी नहर पुल पर सुंसी मोड़ के निकट वैन यूपी 32जेएस 4961 लखनऊ जा रही गोला डिपो की अनुबंधित बस यूपी 31 टी 8792 से सामने से आकर टकरा गई। इसमें एक बच्चे सहित पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दस लोग गंभीर घायल हो गए।

जिला अस्पताल में घायल का हाल जानतीं डीएम, साथ में एसपी मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। इनमें से सात की हालत गंभीर होने की वजह से इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कालेज लखनऊ रेफर कर दिया। जबकि पांच मृतकों के शव मोर्चरी में रखवा दिए हैं। हादसे की वजह वैन की तेज रफ्तार और हाइवे पर निर्माण होना बताया जाता है। घटना स्थल पर पहुंची लखीमपुर डिपो की एआरएम गीता सिंह ने बताया बस में सवार यात्री सुरक्षित हैं। बस की स्पीड़ चेक कराने पर 54 किलोमीटर प्रतिघंटा निकली।

दुर्घटना में मृतक सुनील उर्फ गुड्डू पुत्र सीताराम निवासी ग्राम पिपरिया थाना कोतवाली सदर जिला खीरी उम्र 30 वर्ष।

सरफराज पुत्र सलमान निवासी नौरंगाबाद थाना कोतवाली सदर जिला खीरी उम्र दो वर्ष।

बुधराम उर्फ बुद्धु पुत्र भग्गू निवासी बरहीपुरवा थाना मोतीपुर जिला बहराइच, उम्र 34 वर्ष।

रमाशंकर पुत्र जगदीश निवासी बंधुबरा थाना मोतीपुर जिला बहराइच, उम्र 32 वर्ष।

एक व्यक्ति अज्ञात घायल

सर्वेश कुमार पुत्र जगदंबा प्रसाद निवासी रामलालपुरवा हसनपुर थाना ईसानगर जिला खीरी।

संजय पुत्र मायाराम यादव निवासी सैदापुर सढौना थाना व जिला खीरी।

भोलानाथ पुत्र रंगीराय निवासी सिरसिया पिपरा कोठी-बिहार रेफर शारदा प्रसाद पुत्र इतवारी निवासी ढखेरवा थाना पढुवा।

बबली उर्फ निशा पत्नी सलमान अली निवासी धनपुर पिपरझला थाना मितौली

सलमान पुत्र कजरू निवासी धनपुर पिपरझला थाना मितौली

नाज पुत्र सलमान निवासी धनपुर पिपरझला थाना मितौली

पुष्पा पुत्री लालबाबू यादव निवासी सिरसिया पिपरा कोठी बिहार

दिलकुश पुत्र लालबाबू यादव निवासी सिरसिया पिपरा कोठी बिहार

श्यामलाल पुत्र जगदीश जिला बहराइच बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया