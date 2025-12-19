कुशीनगर में महिला ने दिखाई बहादुरी, रेलवे ट्रैक पर बच्चों की जान बचाई

जागरण संवाददाता, रामकोला। एक महिला की मानवीय संवेदना की दौड़ ट्रेन की रफ्तार से तेज निकली। जिसने रेलवे ट्रैक किनारे खेल रहे दो बच्चों की जान बचा ली। हालांकि, इस दौरान एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के इस साहस व मानवीय संवेदना की चर्चा लोग कर रहे हैं।

हुआ यूं कि, रामकोला थाना के परोरहा खास में गांव के पांच वर्षीय आर्यन, चार वर्षीय दीपांशु व तीन वर्षीय सृष्टि गुरुवार की सुबह नौ बजे से रेलवे ट्रैक के किनारे खेलने पहुंचे। सभी खेल ही रहे थे कि इसी बीच लगभग नौ बजकर 20 मिनट पर कप्तानगंज से पडरौना होते हुए बिहार जाने वाली ट्रेन आ गई।