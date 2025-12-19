कुशीनगर में महिला ने दिखाई बहादुरी, रेलवे ट्रैक पर बच्चों की जान बचाई
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रामकोला में एक महिला ने रेलवे ट्रैक के किनारे खेल रहे दो बच्चों की जान बचाई। 45 वर्षीय नगीना देवी ने बच्चों को ट्रैक प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामकोला। एक महिला की मानवीय संवेदना की दौड़ ट्रेन की रफ्तार से तेज निकली। जिसने रेलवे ट्रैक किनारे खेल रहे दो बच्चों की जान बचा ली। हालांकि, इस दौरान एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के इस साहस व मानवीय संवेदना की चर्चा लोग कर रहे हैं।
हुआ यूं कि, रामकोला थाना के परोरहा खास में गांव के पांच वर्षीय आर्यन, चार वर्षीय दीपांशु व तीन वर्षीय सृष्टि गुरुवार की सुबह नौ बजे से रेलवे ट्रैक के किनारे खेलने पहुंचे। सभी खेल ही रहे थे कि इसी बीच लगभग नौ बजकर 20 मिनट पर कप्तानगंज से पडरौना होते हुए बिहार जाने वाली ट्रेन आ गई।
बच्चों को खेलता देख चालक हार्न बजाने लगा, लेकिन इससे अनजान बच्चे खेलने में लगे रहे। इस दौरान रेलवे ट्रैक के बगल में ही रहने वाली 45 वर्षीय नगीना देवी की नजर घर से बाहर देखने पर बच्चों पर पड़ी तो वह बिना समय गंवाए रेलवे ट्रैक पर दौड़ पड़ीं।
यह भी पढ़ें- कुशीनगर: मेरठ का 25 हजार का इनामी गो तस्कर गिरफ्तार, 2019 से थी तलाश
दो बच्चों को किनारे कर लिया, सृष्टि का हाथ पकड़ कर किनारे कर रही रहीं थीं कि ट्रेन आ गई और बच्ची दस फीट दूर जाकर गिरी। गंभीर रूप से घायल हो गई। सृष्टि को रामकोला सीएचसी लेकर स्वजन पहुंचे। प्रभारी चिकित्साधिकारी एस के विश्वकर्मा ने बताया कि, गंभीर चोट है। उपचार किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।