कुशीनगर: मेरठ का 25 हजार का इनामी गो तस्कर गिरफ्तार, 2019 से थी तलाश

संवाद सूत्र, पटहेरवा। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ मेरठ का 25 हजार का इनामी गो तस्कर छह वर्ष से बाद कसया ओवरब्रिज से पकड़ा गया। उसको न्यायालय ले जाया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पटहेरवा थाना पुलिस को यह सफलता गुरुवार की सुबह 11 बजे तब मिली, जब वह अपने एक परिचित से मिलने आया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि 2019 में पटहेरवा के समीप हाईवे पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान 21 गोवंश बरामद किया गया था। दो गो तस्करों को घायलावस्था में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन इस दौरान श्यामनगर निवासी थाना लिसाड़ीगेट जिला मेरठ फरार हो गया था।