    कुशीनगर: मेरठ का 25 हजार का इनामी गो तस्कर गिरफ्तार, 2019 से थी तलाश

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:44 PM (IST)

    25 हजार का इनामी गो तस्कर, जो 6 साल से फरार था, कुशीनगर में गिरफ्तार हुआ। पटहेरवा पुलिस ने उसे कसया ओवरब्रिज के पास पकड़ा। 2019 में गोवंश बरामदगी के द ...और पढ़ें

    पटहेरवा थाना परिसर में पकडे गए गो-तस्कर के साथ पुलिस। जागरण

    संवाद सूत्र, पटहेरवा। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ मेरठ का 25 हजार का इनामी गो तस्कर छह वर्ष से बाद कसया ओवरब्रिज से पकड़ा गया। उसको न्यायालय ले जाया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पटहेरवा थाना पुलिस को यह सफलता गुरुवार की सुबह 11 बजे तब मिली, जब वह अपने एक परिचित से मिलने आया था।

    थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि 2019 में पटहेरवा के समीप हाईवे पर पुलिस मुठभेड़ के दौरान 21 गोवंश बरामद किया गया था। दो गो तस्करों को घायलावस्था में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन इस दौरान श्यामनगर निवासी थाना लिसाड़ीगेट जिला मेरठ फरार हो गया था।

    कई बार गिरफ्तारी के लिए न्यायालय द्वारा जारी वारंट को लेकर उसके आवास पर दबिश दी गई, लेकिन वह हर बार वह फरार मिला। बाद में इस पर कुशीनगर पुलिस द्वारा 25 हजार का इनाम घोषित किया गया। गुरुवार को मुझे सूचना मिली कि वह कसया ओवरब्रिज के पास किसी से मुलाकात करने आया है।

    एसएसआइ हरेराम सिंह यादव के नेतृत्व में दारोगा श्रवण यादव, धीरेंद्र वर्मा पुलिस टीम के साथ पहुंचे तो उसे पकड़ लिया गया। उस पर गो तस्करी छह मुकदमे केवल पटहेरवा थाने में ही दर्ज हैं।