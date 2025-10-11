कुशीनगर में बच्चे स्कूल से लौटे तो कमरे में फंदे से लटका मिला मां का शव, लोग जता रहे इस बात आशंका

संवादसूत्र, बोदरवार (कुशीनगर)। स्कूल पढ़ने गई 11 वर्षीय साक्षी अपने भाई आठ वर्षीय आरके के साथ दोपहर बाद दो बजकर 20 मिनट पर घर लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। मां को आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। दोनों रोने व चीखने चिल्लाने लगे। अगल-बगल के लोग व बगल में रहने वाले पटीदार कुंडी तोड़ कर अंदर गए तो शव फंदे से लटका मिला, उसके नीचे उतारा।

दूसरी ओर मायके वालों का आरोप है कि, हत्या ससुरालियों ने ही मिलकर की और उसके बाद शव लटकाया गया है। आए दिन विवाद करते थे। कप्तानगंज थाना के सुधियानी गांव के शिव मंदिर चौराहे के समीप शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद गांव के लोगों के साथ पहुंचे मायके वालों ने जमकर देर शाम सात बजे तक हंगामा भी किया। फोरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा की।

गोरखपुर के गुलरिहा थाना के भूड़ाडीह निवासी जयसिंह ने अपनी पुत्री अंजू की शादी कप्तानगंज थान के सुधियानी गांव निवासी जगदीश सिंह के बेटे गणेश सिंह से 2011 में की थी। जगदीश के पांच पुत्र हैं, जिसमें गणेश सबसे बड़े हैं, जो रोजगार के सिलसिले में दुबई में हैं।