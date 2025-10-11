Language
    कुशीनगर में बच्चे स्कूल से लौटे तो कमरे में फंदे से लटका मिला मां का शव, लोग जता रहे इस बात आशंका

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:02 PM (IST)

    मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में एक महिला का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। बच्चे स्कूल से लौटे तो उन्हें यह दृश्य दिखा। मृतका के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    शव मिलने की सूचना पर घर पर जुटे ग्रामीण। जागरण

    संवादसूत्र, बोदरवार (कुशीनगर)।  स्कूल पढ़ने गई 11 वर्षीय साक्षी अपने भाई आठ वर्षीय आरके के साथ दोपहर बाद दो बजकर 20 मिनट पर घर लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। मां को आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। दोनों रोने व चीखने चिल्लाने लगे। अगल-बगल के लोग व बगल में रहने वाले पटीदार कुंडी तोड़ कर अंदर गए तो शव फंदे से लटका मिला, उसके नीचे उतारा।

    दूसरी ओर मायके वालों का आरोप है कि, हत्या ससुरालियों ने ही मिलकर की और उसके बाद शव लटकाया गया है। आए दिन विवाद करते थे। कप्तानगंज थाना के सुधियानी गांव के शिव मंदिर चौराहे के समीप शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद गांव के लोगों के साथ पहुंचे मायके वालों ने जमकर देर शाम सात बजे तक हंगामा भी किया। फोरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा की।

    गोरखपुर के गुलरिहा थाना के भूड़ाडीह निवासी जयसिंह ने अपनी पुत्री अंजू की शादी कप्तानगंज थान के सुधियानी गांव निवासी जगदीश सिंह के बेटे गणेश सिंह से 2011 में की थी। जगदीश के पांच पुत्र हैं, जिसमें गणेश सबसे बड़े हैं, जो रोजगार के सिलसिले में दुबई में हैं।

    वह लंबे समय से माता पिता व अन्य भाइयों से अलग मकान में रहते है। घर पर पत्नी अंजू अपने पुत्र व पुत्री के साथ अकेले रहती थीं। घटना के दिन दोनों बच्चे रोज की तरह स्कूल गए। वापस आए तो दरवाजा बंद देख व मां के बोलने की आवाज न सुनकर रोने लगे।

    थाना प्रभारी चंद्रभूषण प्रजापति ने बताया कि, पुलिस के पहुंची तो शव फंदे से उतार कर बिस्तर पर रखा गया मिला। यह हत्या है या आत्महत्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। मायके वाले ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी।