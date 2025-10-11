Language
    कुशीनगर में टावर पर चढ़ा बुजुर्ग, बोला- भूमि विवाद में नहीं मिल रहा न्याय; मनाने में जुटा प्रशासन

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    कुशीनगर के पटहेरवा में हरेंद्र राय नामक एक बुजुर्ग भूमि विवाद से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गए। उनकी बेटी ने एसडीएम पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जिसे एसडीएम ने नकारा है। विवादित भूमि का सीमांकन हो चुका है, मामला न्यायालय में लंबित है। पुलिस और ग्रामीण उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर वे एसडीएम को बुलाने की मांग पर अड़े हैं।

    भूमि विवाद में न्याय न मिलने से मोबाइल टावर पर चढ़ा बुजुर्ग। जागरण

    संवाद सूत्र, पटहेरवा (कुशीनगर)। पटहेरवा क्षेत्र के बलुआ तकिया निवासी 65 वर्षीय हरेंद्र राय शुक्रवार को अपने सगे भाई से चल रहे भूमि विवाद के निस्तारण न होने से क्षुब्ध होकर गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गए। उनकी बेटी अंजलि राय ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को तहसील में एसडीएम आकांक्षा मिश्र से मिलने पर उन्होंने दुर्व्यवहार कर भगा दिया, जिससे आहत होकर पिता ने यह कदम उठाया।

    एसडीएम ने बताया कि हरेंद्र राय तहसील आए थे, उनकी बात सुनी गई थी। उन्हें बताया गया कि विवाद का मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए प्रशासनिक कार्रवाई संभव नहीं है। दुर्व्यवहार का आरोप पूरी तरह निराधार है।

    उन्होंने कहा कि विवादित भूमि का तीन बार सीमांकन कराया जा चुका है व दीवानी न्यायालय से स्थगन आदेश पारित है। अंजलि राय के अनुसार, उनके चाचाओं ने उसी भूमि पर मकान बना लिया है जबकि उनके घर का निर्माण छह माह से रुका हुआ है। पीड़ित कई बार मुख्यमंत्री दरबार व तहसील समाधान दिवस में प्रार्थनापत्र दे चुके हैं।

    सूचना पर थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र, एसआई श्रवण कुमार, पीआरवी पुलिस, भाजपा नेता विजय कुमार राय व संदीप तिवारी आदि मौजूद रहे। पुलिस-प्रशासन व ग्रामीण लगातार मोबाइल फोन से बुजुर्ग को समझा रहे हैं, परंतु वे एसडीएम को मौके पर बुलाने व विवाद निस्तारण की मांग पर अड़े हुए हैं। समाचार लिखे जाने तक एसडीएम मौके पर नहीं पहुंची थीं।