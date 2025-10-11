कुशीनगर में टावर पर चढ़ा बुजुर्ग, बोला- भूमि विवाद में नहीं मिल रहा न्याय; मनाने में जुटा प्रशासन

संवाद सूत्र, पटहेरवा (कुशीनगर)। पटहेरवा क्षेत्र के बलुआ तकिया निवासी 65 वर्षीय हरेंद्र राय शुक्रवार को अपने सगे भाई से चल रहे भूमि विवाद के निस्तारण न होने से क्षुब्ध होकर गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गए। उनकी बेटी अंजलि राय ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को तहसील में एसडीएम आकांक्षा मिश्र से मिलने पर उन्होंने दुर्व्यवहार कर भगा दिया, जिससे आहत होकर पिता ने यह कदम उठाया।

