    अंतरिम मतदाता सूची से वर्तमान ग्राम प्रधान सहित 150 वोटरों के नाम गायब, SDM ने दिए जांच के आदेश

    By Dhaneswar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    कुशीनगर में अंतरिम मतदाता सूची से वर्तमान ग्राम प्रधान सहित 150 वोटरों के नाम गायब होने से हड़कंप मच गया है। उपजिलाधिकारी (SDM) ने मामले की गंभीरता को ...और पढ़ें

    अंतरिम मतदाता सूची से वर्तमान ग्राम प्रधान सहित 150 वोटरों के नाम गायब।

    जागरण संवाददाता, सेवरही। तमकुही क्षेत्र के मोरवन गांव में प्रशासन द्वारा प्रकाशित पंचायत निर्वाचक नामावली की अंतरिम मतदाता सूची में गंभीर अनियमितता सामने आई है। सूची से वर्तमान ग्राम प्रधान उमेश कुशवाहा सहित उनके परिवार के सदस्यों व विभिन्न वार्डों के कुल 150 मतदाताओं के नाम गायब पाए गए हैं।

    बताया गया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं, वे सभी जीवित हैं व पूर्व में प्रकाशित मतदाता सूची में उनके नाम विधिवत दर्ज थे। इसके बावजूद अंतरिम सूची से एक साथ बड़ी संख्या में नाम हट जाना निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

    ग्रामीणों का कहना है कि बिना सूचना व आपत्ति के नाम हटाया जाना गंभीर चूक है, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा ने इसे गंभीर बताते हुए जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी।