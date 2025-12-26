अंतरिम मतदाता सूची से वर्तमान ग्राम प्रधान सहित 150 वोटरों के नाम गायब, SDM ने दिए जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, सेवरही। तमकुही क्षेत्र के मोरवन गांव में प्रशासन द्वारा प्रकाशित पंचायत निर्वाचक नामावली की अंतरिम मतदाता सूची में गंभीर अनियमितता सामने आई है। सूची से वर्तमान ग्राम प्रधान उमेश कुशवाहा सहित उनके परिवार के सदस्यों व विभिन्न वार्डों के कुल 150 मतदाताओं के नाम गायब पाए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं, वे सभी जीवित हैं व पूर्व में प्रकाशित मतदाता सूची में उनके नाम विधिवत दर्ज थे। इसके बावजूद अंतरिम सूची से एक साथ बड़ी संख्या में नाम हट जाना निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।