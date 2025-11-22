यूपी में SIR फार्म भरने में वोटरों को हो रही कठिनाई, BLO नहीं कर रहे मदद

संवाद सूत्र, पटहेरवा। एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान के तहत गांवों में बांटे जा रहे गणना प्रपत्र भरने में कठिनाइयों से मतदाता काफी परेशान दिख रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि फार्म कैसे भरें। इनका कहना है कि फार्म भरने के लिए 2003 की मतदाता सूची ही उपलब्ध नहीं है तो बीएलओ फार्म भरवाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

मतदाताओं का कहना है कि फार्म को बीएलओ के निगरानी में भरवाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर फार्म बिना समझे-बुझे भरा गया तो गलत होने पर दूसरा फार्म भी नहीं उपलब्ध है। पटहेरवा, सिंदुरिया, मोगलपुरा, रजवटिया, महुअवा आदि गांव में भ्रमण के दौरान यह जानकारी हुई कि जिन्हें यह फार्म उपलब्ध हुआ है वह लोग फार्म लेकर भरने वाले को ढूंढ़ रहे हैं।

कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सभी लोग आनलाइन 2003 की मतदाता सूची निकाल नहीं पा रहे हैं, जिससे फार्म गलती न हो जाए। पटहेरवा के अनिल गुप्ता, विजय यादव, रामजीत, हरिनारायण, सिंदुरिया के जंत्री प्रसाद, चंद्रिका चौहान, शिवशंकर आदि ने बताया कि कोई फार्म भरवाने को लेकर तैयार नहीं है।