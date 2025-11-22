यूपी में SIR फार्म भरने में वोटरों को हो रही कठिनाई, BLO नहीं कर रहे मदद
पटहेरवा में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता गणना प्रपत्र भरने में मतदाताओं को कठिनाई हो रही है। 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध न होने और बीएलओ के सहयोग न करने से लोग परेशान हैं। एसडीएम ने सहयोग का आश्वासन दिया है। वहीं, मोतीचक में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ तहसीलदार ने स्वयं प्रपत्र भरकर लोगों की मदद की।
संवाद सूत्र, पटहेरवा। एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान के तहत गांवों में बांटे जा रहे गणना प्रपत्र भरने में कठिनाइयों से मतदाता काफी परेशान दिख रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि फार्म कैसे भरें। इनका कहना है कि फार्म भरने के लिए 2003 की मतदाता सूची ही उपलब्ध नहीं है तो बीएलओ फार्म भरवाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
मतदाताओं का कहना है कि फार्म को बीएलओ के निगरानी में भरवाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर फार्म बिना समझे-बुझे भरा गया तो गलत होने पर दूसरा फार्म भी नहीं उपलब्ध है। पटहेरवा, सिंदुरिया, मोगलपुरा, रजवटिया, महुअवा आदि गांव में भ्रमण के दौरान यह जानकारी हुई कि जिन्हें यह फार्म उपलब्ध हुआ है वह लोग फार्म लेकर भरने वाले को ढूंढ़ रहे हैं।
कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सभी लोग आनलाइन 2003 की मतदाता सूची निकाल नहीं पा रहे हैं, जिससे फार्म गलती न हो जाए। पटहेरवा के अनिल गुप्ता, विजय यादव, रामजीत, हरिनारायण, सिंदुरिया के जंत्री प्रसाद, चंद्रिका चौहान, शिवशंकर आदि ने बताया कि कोई फार्म भरवाने को लेकर तैयार नहीं है।
इनकी शिकायत है कि बीएलओ फार्म भरने में कोई मदद नहीं कर रहे है। एसडीएम तमकुहीराज आकांक्षा मिश्रा का कहना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षित व प्रशिक्षित लोग के साथ बीएलओ व प्रधान सहित अन्य कर्मचारियों के सहयोग से यह कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा।
शिविर में गणना प्रपत्र भरने के बारे में दी गई जानकारी
संसू,मथौली बाजार: शुक्रवार को मोतीचक विकास खंड के लक्ष्मीपुर के पंचायत भवन परिसर में एसआइआर के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान अकमल व लेखपाल राहुल दीक्षित ने लोगों को शीघ्र फार्म भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की। शिविर में पहुंचे तहसीलदार कप्तानगंज चंदन शर्मा ने बीएलआे से जानकारी ली। तहसीलदार ने स्वयं कुछ मतदाताआें का फार्म भरा। इस मौके पर रमेश वर्मा, डा. जमीरूद्दीन, इश्तियाक, शमशाद, रब्बुल आदि मौजूद रहे।
