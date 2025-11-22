Gorakhpur Factory Fire: 25 घंटे बाद बुझी आग, भोर तक डटे रहे 100 फायर फाइटर
गोरखपुर के गीडा सेक्टर-15 स्थित रूंगटा इंडस्ट्रीज में लगी भीषण आग 25 घंटे बाद बुझ गई। इस दौरान 100 फायर फाइटर लगातार डटे रहे। देवरिया समेत कई जिलों से आई दमकल गाड़ियां वापस लौट गईं हैं, पर गोरखपुर की टीम अभी भी तैनात है। आग बुझने के बाद पाइप लाइन और टैंक की जांच की जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगरानी जारी है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीडा सेक्टर-15 स्थित रूंगटा इंडस्ट्रीज की भीषण आग आखिरकार शनिवार की भोर में पूरी तरह बुझा दी गई। लगभग 25 घंटे तक चले इस बड़े ऑपरेशन में करीब 100 फायर फाइटर बिना रुके डटे रहे। आग पर पूर्ण नियंत्रण मिलने के बाद देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर और गोंडा से आई दमकल गाड़ियों को वापस भेज दिया गया है, जबकि गोरखपुर की टीम एहतियात के तौर पर अभी भी मौके पर तैनात है।
शुक्रवार भोर से लगी आग ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया था। पाइप लाइन और टैंक की गर्मी को काबू में लाने में सबसे ज्यादा समय लगा। फायर ब्रिगेड की टीमों ने पूरे आपरेशन में एक पल की ढिलाई नहीं बरती। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष कुमार राय के नेतृत्व में रातभर बर्फीली धुंध और गर्म भाप के बीच 100 फायर फाइटर्स लगातार मोर्चे पर तैनात रहे। सबसे पहले देवरिया और कुशीनगर की यूनिटें वापस भेजी गईं, उसके बाद बस्ती, संतकबीरनगर और महराजगंज की दमकलों को हटाया गया। सुबह आठ बजे सिद्धार्थनगर और गोंडा की गाड़ियों को भी कैंप छोड़ने का निर्देश दिया गया।
फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि तापमान नियंत्रण में आने के बाद फोर्स को कम किया गया, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ यूनिटों को अभी भी स्टैंडबाय रखा गया है। आग बुझने के बाद इंजीनियरों की टीम तुरंत सक्रिय हो गई है। सबसे बड़े काम के रूप में पाइप लाइन के लीकेज और टैंक के किनारों की जांच जारी है।
यह भी पढ़ें- गीडा की ब्रान ऑयल फैक्ट्री में लपटों के बीच दमकल कर्मियों ने बनाई पैठ, धुएं से घिरकर लड़ी 'जंग'
विशेषज्ञों ने बताया कि पाइप लाइन का मेटल लगातार गर्मी में रहा, इसलिए लीकेज पॉइंट ढूंढकर उसे सील करना जरूरी है। इसी के चलते इंजीनियरों ने कई हिस्सों में प्रेशर टेस्टिंग शुरू कर दी है। बाहरी जिलों की दमकलें लौट चुकी हैं, लेकिन गोरखपुर की मुख्य यूनिट को अभी भी मौके पर रोका गया है।
अधिकारियों का कहना है कि तापमान नियंत्रण में है, आग बुझ गई है, लेकिन पुनः सुलगने की संभावना को देखते हुए तुरंत प्रतिक्रिया वाली टीम वहीं रहेगी। फायर फाइटर रात भर थकान से चूर रहे, लेकिन चेहरे पर संतोष साफ था।
मौके पर प्रशासन, फायर विभाग और तकनीकी टीमों की संयुक्त निगरानी जारी है। आग बुझ चुकी है, लेकिन फैक्ट्री के कई हिस्सों में मेटल अभी भी गर्म है। फायर विभाग ने कहा कि अगले 10–12 घंटे तक निगरानी जारी रहेगी, ताकि कोई भी चिंगारी दोबारा आग न पकड़ सके।
