रास्ते के विवाद को लेकर ग्राम प्रधान के भाई को पीट कर मार डाला, छावनी में गांव तब्दील

संवाद सूत्र, दाहूगंज। रास्ते के पुराने विवाद में एक पक्ष के गाेलबंद लोगोें ने शुक्रवार की रात लगभग नौ बजे ग्राम प्रधान के भाई को पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद तमकुहीराज थाना के गोसाई पट्टी गांव में गांव में तनाव खड़ा हो गया है। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस कैंप कर रही है।

