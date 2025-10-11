Language
    रास्ते के विवाद को लेकर ग्राम प्रधान के भाई को पीट कर मार डाला, छावनी में गांव तब्दील

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:42 AM (IST)

    दाहूगंज में रास्ते के पुराने विवाद में ग्राम प्रधान के भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने रास्ता खाली कराया था, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

    सीओ व थाना प्रभारी ने भी गांव में डाला डेरा

    संवाद सूत्र, दाहूगंज। रास्ते के पुराने विवाद में एक पक्ष के गाेलबंद लोगोें ने शुक्रवार की रात लगभग नौ बजे ग्राम प्रधान के भाई को पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद तमकुहीराज थाना के गोसाई पट्टी गांव में गांव में तनाव खड़ा हो गया है। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस कैंप कर रही है।

    बताया जा रहा है कि लंबे समय से रास्ते पर कब्जा को लेकर दो पक्षों में विवाद चला आ रहा था। गुरुवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर प्रशासन द्वारा रास्ता खाली कराया गया था। इसी बात को लेकर शुक्रवार की सुबह फिर से दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी, देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।

    ग्राम प्रधान शंभू यादव के छोटे भाई भोला यादव को दूसरे पक्ष के पक्ष के मोतीचंद यादव, नरेश यादव, संजय यादव और विशाल यादव ने मिलकर पीट-पीट कर हत्या कर दी।

    सीओ तमकुहीराज राकेश प्रताप सिंह, थाना प्रभारी सुनील कुमार वर्मा पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे। कुछ लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की चर्चा हैै।

    दूसरी ओर ग्राम प्रधान के भाई के हत्या के बाद पूरे गांव में तनाव का वातावरण खड़ा िहो गया है। सीओ ने बताया कि, मामले में मुकदमा दर्ज कर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।