UPI आईडी से खाते में पैसे भेजकर लोगों को फंसा रहे जालसाज, अपरिचित से लेन-देन करने से बचें

जागरण संवाददाता, हाटा। ऑनलाइन लेन देन बढ़ने के साथ ही अब जालसाज लोगों के बैंक खातों में यूपीआई से पैसे भेजकर फंसा रहे हैं। जिसका समाधान स्थानीय स्तर पर न हो पाने से लोग परेशान हैं। यूपीआई से बैंक खातों में धन आने के बदले नकद देने के बाद भी खाते लॉक हो रहे हैं।

साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा टोल फ्री न. की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिसका उद्देश्य साइबर अपराध होने पर टोल फ्री न. के माध्यम से न्याय पाना है। वहीं यूपीआई से खातों में धन भेजने के बाद शिकायत दर्ज कराने के मामले भी आने लगे हैं।

थरूआडीह निवासी सूर्यनरायण गुप्ता नगर के गोरखपुर तिराहे पर एक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। बताया कि दो माह पूर्व एक व्यक्ति ने यूपीआई से मेरे खाते में 10 हजार रूपया भेजा। जिसके बदले उसे 10 हजार नकद दे दिया।

उसके द्वारा अपने खाते में फ्राड होने की सूचना गोपालगंज बिहार में पुलिस को दिया गया। जिसके कारण मेरा खाता लाक हो गया है। नगर के गौरीबाजार तिराहे पर स्थित एक बैंक के कर्मचारी के खाते पर भी ऐसे ही मामले में बैन लगा है।