यूपी के अब गांवों में भी दौड़ेंगी रोडवेज की बसें, 20 फीसद कम होगा किराया, यात्रा होगी आसान

जागरण संवाददाता, कसया। शहर के साथ अब ग्रामीण अंचल को भी रोडवेज डिपो सुविधाएं मुहैया कराएगा। मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत ग्रामीण अंचल में बसों का संचालन होगा। खास बात यह है कि गांव में चलने वाली बसों का किराया सामान्य से 20 फीसद कम होगा। प्रतिदिन अपने अंतिम फेरे के बाद बस गांव में ठहराव करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगले दिन सवारियां लेकर गंतव्य तक जाएगी। यह सुविधा नए वर्ष में जनवरी से मिलने लगेगी। इसकी तैयारी में विभाग जुट गया है। योजना का उद्देश्य डग्गामार वाहनों को रोक लगाने के साथ ही यात्रियों को सुरक्षित और सस्ती किराए पर यात्रा की सुविधा देना है। इसके लिए उन गांवों को सुविधा से जोड़ा जाएगा जहां अभी तक आवागमन के लिए रोडवेज बस सेवा नहीं है।

शहर में तो दिन रात बसों का संचालन हो रहा है लेकिन मुख्यालयों एवं तहसील क्षेत्रों के आसपास बसें गांवों में सुविधा अधर में पड़ी है। इसको लेकर उप्र सड़क राज्य परिवहन निगम ने मुख्यमंत्री जनता सेवा लागू की है। इसके माध्यम से ग्रामीण अंचल के मार्गों पर बसों का संचालन होगा।



ऐसे होगा योजना का संचालन

मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना में डिपो की आठ लाख किमी की यात्रा पूर्ण कर चुकी बसों को लगाया जाएगा। सिंगल चालक पर अधिकतम दूरी 100 किमी हाेगी। कम किराया को लेकर कलर कोड के साथ मार्ग पर पड़ने वाले स्टाफ व गंतव्य स्थान को सफेद बोर्ड पर लाल रंग से प्रदर्शित किया जाएगा।