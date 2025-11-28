कुशीनगर में पराली जलाने को लेकर प्रशासन सख्त, 32 किसानों पर लगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, पडरौना। धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएं नवंबर में तेजी से बढ़ी हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन भी सख्ती पर उतर आया है। गुरुवार को तहसील हाटा में 14 व कप्तानगंज में 18 किसानों के विरुद्ध एक लाख 60 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया है।

गुरुवार को उप कृषि निदेशक अतिंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में पराली जलाने की घटनाओं में निरंतर वृद्धि को रोकने के लिए कठोर कदम उठाते हुए किसानों पर जुर्माना अधिरोपित करने की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक पराली जलने की 92 स्थानों की रिपोर्ट मिली है।