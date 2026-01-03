यूपी में अब 25 यात्री होने पर ही रवाना होंगी रोडवेज बसें, राजस्व नुकसान को देखते हुए लिया गया फैसला

शासन द्वारा लागू रोडवेज बस में कम से कम 25 सवारी होने के बाद गंतव्य के लिए रवाना हाेने वाला नियम से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। लंबी दूरी के लिए तो यह मानक ठीक है लेकिन लोकल मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों को गंतव्य तक जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ेगा। -तुषारकांत मणि त्रिपाठी, अधिवक्ता।

राजस्व नुकसान के चलते शासन द्वारा जारी किया गया निर्देश से नियमित यात्रा करने वाले लोगों को अब समय से पहले डिपो पहुंचना होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें होगी जिन्हें गोरखपुर जाकर ट्रेन पकड़ना होगा। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। -मधुसूदन यादव, यात्री।

शासन द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन कराया जा रहा है। कर्मियों को निगरानी के लिए लगाया गया है। कोशिश यही हो रही है कि किसी यात्री को परेशानी न झेलनी पड़े। वह समय से अपने गंतव्य को जा सके। -जयप्रकाश प्रधान, एआरएम, पडरौना डिपो।