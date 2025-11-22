यूपी में 26 परियोजनाओं को शासन की स्वीकृति, 13 सड़कों का होगा निर्माण; खर्च होंगे करोड़ों



विस्तारित क्षेत्र में शामिल वार्डों में अभी अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। सड़कों का निर्माण हो जाने से आवागमन की बेहतर सुविधा व नालियों के बनने से जलनिकासी व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

-कमला देवी



नगर का हिस्सा बनने पर उम्मीद जगी थी कि अब शहरी सुविधाएं मिलेंगी। चुनाव के बाद नगरपालिका की ओर से कुछ कार्य कराए गए हैं। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तरूरत है।

-सविता देवी



गांवों को मिलाकर बनाए गए नए मोहल्लों में सड़कों व नालियों की स्थिति ठीक नहीं है। इससे परेशानी झेलनी पड़ती है। यहां सड़कों व नालियों का निर्माण हो जाएगा तो सहूलियत मिलेगी।

-शंकर प्रसाद



विस्तारित क्षेत्र के मोहल्लों में सड़कें व नालियां बनाए जाने की जानकारी होने पर लोगों में प्रसन्नता है। शहरी सुविधाओं की उम्मीद धीरे-धीरे पूरी हो रही है। पेयजल परियोजना बहुत जरूरी है।

-लालमन मद्धेशिया