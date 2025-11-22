Language
    यूपी में 26 परियोजनाओं को शासन की स्वीकृति, 13 सड़कों का होगा निर्माण; खर्च होंगे करोड़ों

    By Muna Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:41 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में 13 सड़कों का निर्माण शामिल है, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च होंगे। इन सड़कों के बनने से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

    बेहतर होगी आवागमन की सुविधा, सुदृढ़ होगी जलनिकासी व्यवस्था. File

    जागरण संवाददाता, पडरौना। नगर के विस्तारित क्षेत्र के मोहल्लों के नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। इन मोहल्लों में विकास कार्यों की 26 परियोजनाओं के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति दे दी है। 13 आरसीसी सड़कों व 13 नालों के निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नगरपालिका की ओर से तीन माह पूर्व इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। परियोजनाओं को स्वीकृत कर शासन ने शीघ्र डीपीआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उसके बाद धन आवंटित किया जाएगा। यहां सड़कों व नालों का निर्माण पूर्ण होने पर बेहतर आवागमन व जलनिकासी की सुविधा मिलेगी।

    निकाय चुनाव के पहले पडरौना नगरपालिका के सीमा विस्तार में शासन की ओर से नगर के आसपास के 31 राजस्व गांवों को शामिल किया गया था। उस समय यहां के लोगों में आस जगी थी कि अब हमें भी शहरी सुविधाएं मिलेंगी। बेहतर सड़कों, नालियों, पथ प्रकाश, शुद्ध पेयजल के अलावा सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो जीवन स्तर में बदलाव भी होगा।

    नपा बोर्ड के गठन के बाद नगरपालिका परिक्षेत्र में विकास कार्य भी शुरू हुए। जैसे-जैसे शासन से धन मिल रहा है, उस हिसाब से कार्य भी कराए जा रहे हैं। बोर्ड की पिछली बैठक में विस्तारित क्षेत्र के वार्डों पर फोकस किया गया। यहां प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का नपा प्रशासन ने निर्णय लिया गया था। उसी क्रम में 13 आरसीसी सड़कों व नालियों का निर्माण कराने के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।

    नागरिकों ने जताई प्रसन्नता


    विस्तारित क्षेत्र में शामिल वार्डों में अभी अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। सड़कों का निर्माण हो जाने से आवागमन की बेहतर सुविधा व नालियों के बनने से जलनिकासी व्यवस्था सुदृढ़ होगी।
    -कमला देवी

    नगर का हिस्सा बनने पर उम्मीद जगी थी कि अब शहरी सुविधाएं मिलेंगी। चुनाव के बाद नगरपालिका की ओर से कुछ कार्य कराए गए हैं। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की तरूरत है।
    -सविता देवी

    गांवों को मिलाकर बनाए गए नए मोहल्लों में सड़कों व नालियों की स्थिति ठीक नहीं है। इससे परेशानी झेलनी पड़ती है। यहां सड़कों व नालियों का निर्माण हो जाएगा तो सहूलियत मिलेगी।
    -शंकर प्रसाद

    विस्तारित क्षेत्र के मोहल्लों में सड़कें व नालियां बनाए जाने की जानकारी होने पर लोगों में प्रसन्नता है। शहरी सुविधाओं की उम्मीद धीरे-धीरे पूरी हो रही है। पेयजल परियोजना बहुत जरूरी है।
    -लालमन मद्धेशिया

    नगरपालिका परिक्षेत्र के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नपा बोर्ड की प्राथमिकता है। जैसे-जैसे शासन से धन मिल रहा है, उसके अनुरूप विकास कार्य कराए जा रहे हैं। विस्तारित क्षेत्र में सड़कों व नालियों के निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। सभी परियोजनाओं की डीपीआर बनाई जा रही है।

    - विनय जायसवाल, नपाध्यक्ष