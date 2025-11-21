Language
    लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय आम की मंडी से कनेक्ट होगा आरओबी, मिलेगी लंबे सड़क जाम से राहत

    By Anshu Dixit Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:02 PM (IST)

    ROB Wiil Be Constructed Soon in Mango Belt Malihabad: रेल ओवर ब्रिज के निर्माण से राजधानी से अन्य प्रदेशों और विदेशों में जाने वाला आम समय से अपने गंतव्य पर पहुंच सकेगा। इसके अलावा चार लाख से अधिक की आबादी को भी सड़क जाम से राहत मिलेगी। 

    मलिहाबाद से माल तक जाने वाली रेलवे क्रासिंग

    अंशू दीक्षित, जागरण, लखनऊ : अंतरराष्ट्रीय आम मंडी, मलिहाबाद से माल तक जाने वाले वाहन अब रेलवे क्रासिंग बंद होने के कारण फंसेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम यहां एक किलोमीटर से अधिक लंबा रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण करवाने जा रहा है।

    रेल ओवर ब्रिज के निर्माण से राजधानी से अन्य प्रदेशों और विदेशों में जाने वाला आम समय से अपने गंतव्य पर पहुंच सकेगा। इसके अलावा चार लाख से अधिक की आबादी को भी सड़क जाम से राहत मिलेगी। उत्तर रेलवे के मलिहाबाद और दिलावर नगर स्टेशन के बीच आरओबी का निर्माण को लेकर खाका तैयार किया गया है।

    स्थानीय लोगों ने मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी व मलिहाबाद से भाजपा की विधायक जयदेवी से यहां पर आरओबी बनवाने की मांग की थी। इसका प्रस्ताव शासन में जनप्रतिनिधियों के देने के बाद इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। शासनादेश होते ही यहां आरओबी के काम की रफ्तार बढ़ा दी जाएगी।

    आम के सीजन में रेलवे क्रासिंग बंद होने के कारण लंबा जाम लग जाता है। उस दौरान ट्रक, हाफ डाला की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, इसके साथ ही स्थानीय लोगों के वाहनों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा होती है। एक बार अगर कोई चार पहिया वाहन रेलवे क्रासिंग के जाम में फंसा तो उसका तीस मिनट खराब होना तय है।

    आरओबी बन जाने से यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उधर सेतु निगम द्वारा यहां बनने वाले आरओबी की लागत करीब 126.77 करोड़ रुपये निकाली गई है और इसकी व्यय वित्त समिति से अनुमति भी मिल गई है। यह आरओबी दो लेन का होगा। इसे बनाने में दो साल का समय लगेगा।

    इन क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी राहत
    रेल ओवर ब्रिज बन जाने से माल, इंटौजा, संडीला, ढकवा, सरावा, सेन्धर्वा, कसमन्ड खुर्द, रामपुर बस्ती, भुजासा, रसूलपुर, अजगैन व मलिहाबाद सहित आसपास के लोगों को सबसे ज्यादा सहूलियत होगी। अभी इन क्षेत्रों के लोगों को रेलवे क्रासिंग से होकर गुजरना पड़ता है।