UP Fog: कोहरे में जानलेवा साबित होंगी धूमिल हाईवे की सफेद पट्टियां, अधिकारियों ने दिए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, पडरौना। स्टेट हाईवे, एनएच 28 बी समेत अन्य प्रमुख मार्गों के किनारे बनाई गईं सफेद पट्टियाें के धूमिल होने से कोहरे में खतरनाक साबित होगी। अधिकारियों की सुरक्षा की अनदेखी से कुशीनगर में हाईवे पर एक गंभीर समस्या बनी हुई है। सड़कों पर खींची गई सफेद पट्टियां (लेन मार्किंग) जो ड्राइवरों को लेन अनुशासन, सड़क की चौड़ाई और सुरक्षित दिशा का स्पष्ट संकेत देती हैं, अब कई प्रमुख हिस्सों में पूरी तरह से धूमिल हो चुकी हैं।

स्थिति यह है कि कसया से कटी हाईवे पर कसाडा चौक से लेकर पडरौना तक 18 किमी की दूरी के बीच कहीं भी सफेद पट्टी नहीं है। इससे वाहन चालकों में हादसे का डर सताने लगा है। कुशीनगर से बिहार के छपिया तक के 180 किमी दूरी में लगभग 60 किमी सड़क कुशीनगर से होकर गुजरी है।

इस सड़क पर पांच वर्ष पूर्व सफेद पट्टियां लगाई गईं थी, जो दोनों किनारे व बीच में मिट गई हैं। कोहरा में पट्टियों के दिखाई न देने से सड़क के किनारों का अंदाजा नहीं मिल पाएगा। इससे वाहन चालकों व बाइक सवारों को लेन दिखाई नहीं पड़ेगी।