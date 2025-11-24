कुशीनगर जिले में नवंबर में दबोचे गए नौ इनामी गोतस्कर, सभी 25-25 हजार के इनामी
कुशीनगर जिले की पुलिस ने नवंबर में नौ इनामी गोतस्करों को गिरफ्तार किया। इन सभी अपराधियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम था। पुलिस ने गोतस्करों को पकड़कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
जागरण संवाददाता, कुशीनगर। जिले की पुलिस ने नवंबर में गो तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल नौ इनामी तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था और लंबे समय से ये फरार चल रहे थे। पुलिस की विशेष टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश देकर इन तस्करों को पकड़ा। अक्टूबर से अब तक दस इनामी गो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।
जिले में गो तस्करी रोकने के लिए नवंबर में विशेष अभियान चलाया गया। स्थानीय खुफिया इकाइयों की मदद से तस्करों की लोकेशन ट्रैक की गई। उनके संभावित ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी गई। अभियान में पुलिस को सफलता मिली और अलग-अलग जगह से कुल नौ गो तस्कर दबोचे गए। इनमें सब पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
गिरफ्तार तस्करों से पुलिस ने अवैध हथियार, कारतूस भी बरामद किया है। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। पुलिस इस आधार पर गो तस्करों के नेटवर्क की जांच कर रही है, ताकि तस्करी की जड़ों को खत्म किया जा सके।
नवंबर में हुई इस बड़ी कार्रवाई ने गो तस्करों में खलबली मचा दी है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में अभियान को और तेज किया जाएगा।
कब, किसकी हुई गिरफ्तारी
- दो नवंबर, राकेश कुशवाहा निवासी तरया लक्षिराम टोला मछार तरयासुजान
- तीन नवंबर, सुनील राय निवासी चाैपथिया जमसेड़िया तरयासयुजान
- आठ नवंबर, मुस्तकीम निवासी एचएन 120 दड़ियाल थाना टाडा जिला रामपुर
- दस नवंबर, नाजिम निवासी बगीचे छोटे मियां थाना गंज जिला रामपुर
- 15 नवंबर, पिंटू यादव निवासी व थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज बिहार
- 16 नवंबर, सुनील कुशवाहा निवासी बलुआ अफगान थाना भटनी जिला देवरिया
- 17 नवंबर, अरुण उर्फ राजकुमार रावत निवासी लक्ष्मणपुर सनेथु पुरा थाना पूराकलंदर जिला अयोध्या
- 18 नवंबर, रेहान निवासी नवीगंज सेवा हास्पिटल के समीप थाना कोतवाली नगर जिला बाराबंकी
- 19 नवंबर, वेदप्रकाश सिंह उर्फ वेद प्रताप सिंह निवासी दवनहा थाना सेवरही
- दो अक्टूबर, सुग्रीव कुशवाहा निवासी पकड़ियहवा भैंसहा थाना कसया
गो तस्करी रोकने को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा। अक्टूबर से अब तक 10 इनामी गो तस्कर, गैंग्सटर को गिरफ्तार कर पुलिस सलाखों के पीछे भेज चुकी है। नवंबर में नौ इनामी तस्कर दबोचे गए। पकड़े गए तस्करों पर 25-25 हजार रुपये के इनाम घोषित था।
-केशव कुमार, एसपी
