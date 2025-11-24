कुशीनगर जिले में नवंबर में दबोचे गए नौ इनामी गोतस्कर, सभी 25-25 हजार के इनामी

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। जिले की पुलिस ने नवंबर में गो तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल नौ इनामी तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था और लंबे समय से ये फरार चल रहे थे। पुलिस की विशेष टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में दबिश देकर इन तस्करों को पकड़ा। अक्टूबर से अब तक दस इनामी गो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।

जिले में गो तस्करी रोकने के लिए नवंबर में विशेष अभियान चलाया गया। स्थानीय खुफिया इकाइयों की मदद से तस्करों की लोकेशन ट्रैक की गई। उनके संभावित ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी गई। अभियान में पुलिस को सफलता मिली और अलग-अलग जगह से कुल नौ गो तस्कर दबोचे गए। इनमें सब पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

गिरफ्तार तस्करों से पुलिस ने अवैध हथियार, कारतूस भी बरामद किया है। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। पुलिस इस आधार पर गो तस्करों के नेटवर्क की जांच कर रही है, ताकि तस्करी की जड़ों को खत्म किया जा सके।