पडरौना में उप निबंधक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की टीम ले गई अपने साथ

जागरण संवाददाता, पडरौना (कुशीनगर)। उपनिबंधक सदर महराजगंज व उनके सहयोगी पर दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराने वाली युवती को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस की टीम अपने साथ ले गई। युवती के विरुद्ध उत्तरी दिल्ली जिले के तीमारपुर थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। तीमारपुर थाने के दारोगा दीपक कुमार, अनिल कुमार सिंह व महिला कांस्टेबल चंदा की तीन सदस्यीय टीम रविवार को रवींद्रनगर थाने पहुंची। थाने की पुलिस के सहयोग से टीम ने आरोपित युवती को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया।

जांच के उपरांत टीम युवती को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। युवती ने 20 जून 2023 को उप निबंधक महराजगंज सदर राकेश कुमार व शैलेंद्र सिंह चौहान के विरुद्ध कोतवाली महराजगंज में दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मामले में उप निबंधक को 17 अगस्त को हाईकोर्ट इलाहाबाद से स्टे मिल गया था। 24 जुलाई 2023 को युवती ने रवींद्रनगर थाने में उप निबंधक के विरुद्ध अश्लील वीडियो और फोटो प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए आइटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया।

उप निबंधक को हाईकोर्ट से मिल गया था स्टे इस मामले में भी उप निबंधक को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया। 23 अगस्त 2023 को युवती ने उपनिबंधक पर दिल्ली के उत्तरी दिल्ली जिले के तीमारपुर थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना में दिल्ली पुलिस ने आरोपों को गलत पाया। इस आधार पर विवेचक ने मुकदमे में कैंसिलेशन रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में प्रस्तुत किया।