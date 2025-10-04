Language
    Kushinagar Accident: स्कार्पियो ने मारी टक्कर, आधा किमी घसीटता रहा स्कूटी सवार, मौत

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:01 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सलेमगढ़ में एक तेज रफ्तार स्कार्पियो ने स्कूटी सवार राजेश गुप्ता को टक्कर मार दी और आधा किलोमीटर तक घसीटा जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने स्कार्पियो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। राजेश गुप्ता किसी काम से सलेमगढ़ बाजार जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, सलेमगढ़। तेज रफ्तार स्कार्पियो ने टक्कर मारी तो स्कूटी सवार वाहन सहित उसमें फंसकर आधा किमी तक घसीटते रहे। गंभीर रूप से घायल होने से उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना तरयासुजान के सलेमगढ़ हाईवे चौराहे पर गुरुवार को दिन में साढ़े तीन बजे हुई।

    बहादुरपुर पुलिस चौकी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने स्कार्पियो चालक को दौड़ा कर पकड लिया। मरने वाले की पहचान बहादुरपुर गांव के रहने वाले 35 वर्षीय राजेश गुप्ता के रूप में हुई। वह किसी कार्य से सलेमगढ़ बाजार जा रहे थे।

    स्कूटी सवार राजेश हाईवे चौराहा सलेमगढ़ पार कर रहे थे। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियो ने टक्कर मार दी। वह स्कूटी सहित स्कार्पियो के पिछले भाग में फंसकर आधा किमी तक घिसटते हुए चले गए।

    इस बीच बगल की पुलिस चौकी बहादुरपुर के पुलिसकर्मी और मौजूद लोगों ने दौड़ा कर स्कार्पियो सहित चालक को पकड़ लिया। घायल को एनएचआइ के एंबुलेंस से सीएचसी तमकुहीराज भिजवाया गया। स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज अस्पताल रविंद्र नगर धूस भेज दिया। ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई।

    थाना प्रभारी तरयासुजान धनवीर सिंह ने बताया कि स्कार्पियो सहित चालक को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई पूरी कर ली गई है।