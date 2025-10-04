Kushinagar News: हमला कर दारोगा की रिवाल्वर छीनने वाला पशु तस्कर चरस के साथ गिरफ्तार, कई दिनों से चल रही थी तलाश

कुशीनगर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले पशु तस्कर रुस्तम अंसारी को डेढ़ किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। उसने पहले एक दारोगा पर हमला करके उसकी रिवॉल्वर छीन ली थी और फरार हो गया था। पुलिस उसे लगातार तलाश कर रही थी और आखिरकार उसे पिपरासी के पास गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।

जागरण, संवाददाता, कुशीनगर। बीते 18 सितंबर को पश्चिमी चंपारण के धनहा थाना के दहवा गांव में दबिश देने गई धनहा व कुशीनगर की कप्तानगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम पर हमला करने वाले पशु तस्कर रुस्तम अंसारी को बुधवार की दोपहर भगड़वा ढाला के पास डेढ़ किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

हमले के दौरान तस्कर ने दारोगा का सरकारी रिवाल्वर भी छीन लिया था। उसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। धनहा पुलिस ने उसे गुरुवार को न्यायालय भेजा, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। एसपी पश्चिमी चंपारण सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि गिरफ्तार पशु तस्कर को यूपी कप्तानगंज थाना के साथ धनहा थाने की पुलिस तलाश कर रही थी।