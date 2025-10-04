Language
    Kushinagar News: हमला कर दारोगा की रिवाल्वर छीनने वाला पशु तस्कर चरस के साथ गिरफ्तार, कई दिनों से चल रही थी तलाश

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:49 PM (IST)

    कुशीनगर में पुलिस टीम पर हमला करने वाले पशु तस्कर रुस्तम अंसारी को डेढ़ किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। उसने पहले एक दारोगा पर हमला करके उसकी रिवॉल्वर छीन ली थी और फरार हो गया था। पुलिस उसे लगातार तलाश कर रही थी और आखिरकार उसे पिपरासी के पास गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण, संवाददाता, कुशीनगर। बीते 18 सितंबर को पश्चिमी चंपारण के धनहा थाना के दहवा गांव में दबिश देने गई धनहा व कुशीनगर की कप्तानगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम पर हमला करने वाले पशु तस्कर रुस्तम अंसारी को बुधवार की दोपहर भगड़वा ढाला के पास डेढ़ किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

    हमले के दौरान तस्कर ने दारोगा का सरकारी रिवाल्वर भी छीन लिया था। उसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। धनहा पुलिस ने उसे गुरुवार को न्यायालय भेजा, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। एसपी पश्चिमी चंपारण सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि गिरफ्तार पशु तस्कर को यूपी कप्तानगंज थाना के साथ धनहा थाने की पुलिस तलाश कर रही थी।

    उसके घर बीते 18 सितंबर को कुशीनगर की कप्तानगंज थाने की पुलिस वारंट का तामिला करने के लिए धनहा पुलिस के साथ पथी। वहां तस्कर संग उसके स्वजन व अन्य लोगों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा शुरू किया। पुलिस के साथ मारपीट की।

    दारोगा प्रमोद कुमार पर हमला बोल जख्मी कर उनकी सर्विस रिवाल्वर और मोबाइल फोन भी छीन लिया था। दो दिन बाद रिवाल्वर बरामद कर ली गई थी, लेकिन सभी अभियुक्त घर छोड़ फरार चल रहे थे।

    बुधवार को धनहां थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह को सूचना मिली कि फरार पशु तस्कर रुस्तम अंसारी को पिपरासी की ओर से पीपी तटबंध के रास्ते आते देखा गया है। इसके बाद दबिश देकर उसको पकड़ लिया गया।