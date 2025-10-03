Language
    दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों का हमला, 36 घायल

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:04 PM (IST)

    रामकोला में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे से मधुमक्खी के छत्ते में टक्कर लगने से मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। इस घटना में बालक वृद्ध सहित 36 लोग घायल हो गए जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घायलों को रामकोला सीएचसी ले जाया गया जहाँ से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

    एक ही हालत गंभीर देख मेडिकल कालेज रविंद्रनगर धूस रेफर किया। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, रामकोला, मेहंदीगंज। दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं के समूह पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। इसमें बालक से लेकर वृद्ध समेत 36 लोग घायल हो गए। एक ही हालत गंभीर देख मेडिकल कालेज रविंद्रनगर धूस रेफर कर दिया गया। रामकोला थाना के अब्दुल चक के समीप शुक्रवार की देर शाम लगभग साढ़े सात बजे हुई इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। सभी घायलों को रामकोला सीएचसी ले जाया गया।

    श्रद्धालु दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने गाजेबाजे के साथ निकले जैसे ही पटेरा गाव के समीप पहुंचे कि तेज आवाज में बज रहा डीजे पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छत में जा लगा। इसके बाद मधुमक्खियों झुंड ने हमला बोल दिया। बचने के लिए कुछ श्रद्धालु बगल के पोखरे के पानी में कूद गए।

    हमले में रामविलास, शिवनारायण, अंकित, निखिल, रामलखन, अभिमन्यु, शिवम गुप्ता, दिव्यांश, कृष्णा, मंटू, मनजीत, भुवल, सुमित, दीपक, संजय, अजीत, निखिल, बृजेश, संगम, आदर्श, हरिओम, आर्यन, मिट्ठू, धनंजय, दिलीप गुप्ता, नितेश, हंसराज, विशाल, धर्मेंद्र, रामायण, अनिल, शिवम, मुरली, शंभू घायल हो गए। घायलों को रामकोला सीएचसी ले जाया गया।

    चिकित्सा प्रभारी डा. एसके विश्वकर्मा ने टीम संग उपचार किया। शंभू को मेडिकल कालेज रविंद्रनगर धूस रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों को उपचार के कुछ देर सीएचसी से ही घर भेज दिया गया।