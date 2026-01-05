Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कुशीनगर में 10 करोड़ की लागत से होगा सड़क का चौड़ीकरण, सात मीटर हो जाएगी चौड़ाई

    By Muna Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:37 PM (IST)

    कुशीनगर में साढ़े तीन किमी सड़क के चौड़ीकरण को शासन ने मंजूरी दे दी है। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे सड़क की चौड़ाई 3.75 से बढ़कर सात म ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    10 करोड़ की लागत से होगा सड़क का चौड़ीकरण।

    संवाद सूत्र, कप्तानगंज। डीसीएफ चौक से पकड़ियार होते हुए घुघली महाराजगंज को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण को शासन ने हरी झंडी दे दी है। दो जनपदों को जोड़ने वाली साढ़े तीन किमी लंबी इस संपर्क सड़क के चौड़ीकरण पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चौड़ाई 3.75 से बढ़ाकर सात मीटर की जाएगी। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग की ओर से इसका डीपीआर शासन को भेजा गया है।

    कप्तानगंज कस्बा के गोलू मिश्रा, विनोद सिंह, देवनाथ यादव, योगेंद्र सिंह, रोहित वर्मा, राकेश रौनियार, शहाबुद्दीन सिद्दीकी आदि ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि सड़क संकरी होने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है, भारी वाहनों के आवागमन में कठिनाई होती है।

    चौड़ीकरण होने से यातायात सुगम होगा, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। कुशीनगर और महराजगंज के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। इससे समय और ईंधन की बचत होगी। व्यवसायियों को माल की ढुलाई में सहूलियत मिलेगी, किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी।

    लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अविनाश मिश्रा ने बताया कि सड़क के चौड़ीकरण का डीपीआर शासन को भेज दी दिया गया है। धन स्वीकृत होने पर टेंडर की प्रक्रिया पूरी सड़क का चौड़ीकरण शुरू कराया जाएगा।