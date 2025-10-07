Language
    कुशीनगर में कस्बा चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर, महिला को अपशब्द कहने का है आरोप

    By pradumn Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    पडरौना में कस्बा चौकी इंचार्ज चंदन प्रजापति को एसपी केशव कुमार ने एक महिला को अपशब्द कहने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया। चौकी इंचार्ज पर तिलक चौक पर फल खरीदते समय एक कार चालक से विवाद और महिला को अपशब्द कहने का आरोप है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई की। एसपी ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, पडरौना। एसपी केशव कुमार ने कस्बा चौकी इंचार्ज चंदन प्रजापति को सोमवार को लाइन हाजिर कर दिया। चौकी इंचार्ज पर महिला को अपशब्द कहने के आरोप लगे थे। प्रकरण संज्ञान में आने पर एसपी ने सीओ सदर को इसकी जांच सौंप रिपोर्ट मांगी थी।

    बता दें कि चौकी इंचार्ज रविवार को सादेवेश में नगर के तिलक चौक पर कार खड़ी कर फल खरीद रहे थे। इस बीच आई एक कार का चालक हार्न बजाने लगा। आरोप है कि चाैकी इंचार्ज चालक से कागजात मांगे। इस बीच कार सवार महिलाएं रिश्तेदारी में आयोजित ब्रह्मभोज में शामिल होने जाने की बात बताईं।

    चौकी इंचार्ज कार रोक कर जांच पड़ताल करते रहे। आरोप है कि उन्होंने महिलाओं को अपशब्द कहे। प्रकरण से जुड़ा वीडियो शाम को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। वीडियो में चौकी इंचार्ज हाथ में मोबाइल लेकर खड़े दिख व मातहत को निर्देश देते दिख रहे।

    वहीं महिला उन पर अपशब्द कहने के आराेप लगा रही। दैनिक जागरण वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एसपी ने बताया कि लापरवाही व गैर जिम्मेदराना व्यवहार कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।