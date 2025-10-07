कुशीनगर में कस्बा चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर, महिला को अपशब्द कहने का है आरोप

पडरौना में कस्बा चौकी इंचार्ज चंदन प्रजापति को एसपी केशव कुमार ने एक महिला को अपशब्द कहने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया। चौकी इंचार्ज पर तिलक चौक पर फल खरीदते समय एक कार चालक से विवाद और महिला को अपशब्द कहने का आरोप है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई की। एसपी ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जागरण संवाददाता, पडरौना। एसपी केशव कुमार ने कस्बा चौकी इंचार्ज चंदन प्रजापति को सोमवार को लाइन हाजिर कर दिया। चौकी इंचार्ज पर महिला को अपशब्द कहने के आरोप लगे थे। प्रकरण संज्ञान में आने पर एसपी ने सीओ सदर को इसकी जांच सौंप रिपोर्ट मांगी थी।

बता दें कि चौकी इंचार्ज रविवार को सादेवेश में नगर के तिलक चौक पर कार खड़ी कर फल खरीद रहे थे। इस बीच आई एक कार का चालक हार्न बजाने लगा। आरोप है कि चाैकी इंचार्ज चालक से कागजात मांगे। इस बीच कार सवार महिलाएं रिश्तेदारी में आयोजित ब्रह्मभोज में शामिल होने जाने की बात बताईं।