    नीतीश कटारा हत्याकांड का दोषी सुखदेव की मार्ग दुर्घटना में मौत, उम्रकैद की सजा काट कर आया था घर

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव पहलवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह हाल ही में उम्रकैद की सजा काटकर घर लौटा था। अज्ञात वाहन ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुखदेव कटारा हत्याकांड में दोषी था, जिससे वह कुख्यात हो गया था।

    दिल्ली के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में शामिल था कुशीनगर सुखदेव यादव उर्फ पहलवान। जागरण

    संवादसूत्र, फाजिलनगर। दिल्ली के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में शामिल रहा कुशीनगर के चौराखास थाने के तरुअनवां के टोला कुंभिया के रहने वाले सुखदेव यादव उर्फ पहलवान की मंगलवार को मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना तब हुई जब वह गांव के अपने दो साथियों संग बाइक से जा रहा था और मंगलवार की रात्रि तुर्कपट्टी थाने के फाजिलनगर स्थित फोरलेन के बघौचघाट मोड़ के समीप स्कार्पियो की चपेट में आ गया।

    चार माह पूर्व ही वह उम्र कैद की सजा काट कर घर आया था। घायल उसके दोनों अन्य साथियों की हालत भी गंभीर बनी हुई ही। स्कार्पियो को मधुरिया पुलिस चौकी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

    सुखदेव यादव 2002 में राजधानी दिल्ली में हुए चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड का अभियुक्त था। चार माह पहले 20 वर्ष की सजा काटकर घर आया था। मंगलवार की शाम वह गांव के ही विजय गुप्ता व भागवत सिंह के साथ किसी रिश्तेदारी में गया था। वहां से तीनों देर रात एक ही बाइक से वापस घर लौट रहे थे। इस बीच फाजिलनगर के बघौचघाट मोड़ पर तेज गति से आ रही स्कार्पियो की चपेट में आ गए। 55 वर्षीय सुखदेव की मौके पर ही मौत हो गई।

    तुर्कपट्टी थाना पुलिस दोनों अन्य घायलों को सीएचसी फाजिलनगर पहुंचाई। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद स्कार्पियो डिवाइडर से टकरा गई। चौकी प्रभारी मधुरिया ब्रम्हानंद उपाध्याय ने बताया कि स्कार्पियो कब्जे में है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    हत्या के बाद कुशीनगर में ही पकड़ा गया था सुखदेव

    2002 में नीतीश कटारा हत्याकांड के बाद 2004 में जौरा बाजार से भटवलिया जाते समय तत्कालीन थानाध्यक्ष पटहेरवा अजीत मिश्रा ने सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को पकड़ा था। वाकया यह हुआ था कि, सुखदेव भटवलिया स्थित अपनी ससुराल जा रहा था और रात्रि में नशे में धुत वह थानाध्यक्ष की गाड़ी के सामने आ गया। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वह कटारा हत्याकांड का सह अभियुक्त सु2खदेव यादव पहलवान है, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही थी।