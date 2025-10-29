नीतीश कटारा हत्याकांड का दोषी सुखदेव की मार्ग दुर्घटना में मौत, उम्रकैद की सजा काट कर आया था घर

संवादसूत्र, फाजिलनगर। दिल्ली के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में शामिल रहा कुशीनगर के चौराखास थाने के तरुअनवां के टोला कुंभिया के रहने वाले सुखदेव यादव उर्फ पहलवान की मंगलवार को मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना तब हुई जब वह गांव के अपने दो साथियों संग बाइक से जा रहा था और मंगलवार की रात्रि तुर्कपट्टी थाने के फाजिलनगर स्थित फोरलेन के बघौचघाट मोड़ के समीप स्कार्पियो की चपेट में आ गया।

चार माह पूर्व ही वह उम्र कैद की सजा काट कर घर आया था। घायल उसके दोनों अन्य साथियों की हालत भी गंभीर बनी हुई ही। स्कार्पियो को मधुरिया पुलिस चौकी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। सुखदेव यादव 2002 में राजधानी दिल्ली में हुए चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड का अभियुक्त था। चार माह पहले 20 वर्ष की सजा काटकर घर आया था। मंगलवार की शाम वह गांव के ही विजय गुप्ता व भागवत सिंह के साथ किसी रिश्तेदारी में गया था। वहां से तीनों देर रात एक ही बाइक से वापस घर लौट रहे थे। इस बीच फाजिलनगर के बघौचघाट मोड़ पर तेज गति से आ रही स्कार्पियो की चपेट में आ गए। 55 वर्षीय सुखदेव की मौके पर ही मौत हो गई।