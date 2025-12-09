दो महीने से पत्नी से बात और मुलाकात न होने पर टावर पर चढ़ा पति, सास-ससुर पर लगाया आरोप

संवाद सूत्र, तमकुहीराज। दो महीने से पत्नी से बात व मुलाकात न होने से नाराज पति टावर पर चढ़ गया। यह देख वहां भीड़ जुट गई। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा पुलिस टीम के साथ पहुंची। नीचे उतरने को कहा तो वह सास-ससुर पर पत्नी को घर में छिपा कर रखने व अलग करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगा।

दो घंटे बाद जांच कर कार्रवाई के आश्वासन पर नीचे उतरा तो पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाने ले गई। मंगलवार को दिन में तीन बजे टावर चढ़ने के बाद दो घंटे तक चले इस ड्रामा को लेकर चर्चा का बाजार भी गरम रहा।

मंगलवार की दिन में तीन बजे ससुराल में रह रहे एक युवक टावर पर चढ़दो महीने से पत्नी से बात और मुलाकात न होने पर दावर पर चढ़ा पति, सास-ससुर पर लगाया आरोप गया और अपनी पत्नी को वापस बुलाने की जिद्द पर अड़ गया। सूचना मिलते ही एसडीएम सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच समझा बुझाकर नीचे उतरवाया। युवक के नीचे उतरने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस लिया और पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जाकर कार्रवाई की आश्वासन दिया।

टावर पर चढ़ा युवक सेवरही थाना क्षेत्र के अहिरौली मिश्र निवासी कृष्णा की शादी चार वर्ष पूर्व तमकुही के गुदरी मुहल्ले में रिपू के साथ हुई थी। शादी के बाद कुछ ही दिनों बाद युवक अपने ससुराल में किराए का कमरा लेकर रहता है।

चार साल बाद भी पति-पत्नी को कोई संतान नहीं होने और घरेलू रिश्तों में आई दरार को देख बीते दो माह से से मुलाकात नहीं हुई। युवक ने कहा कि उसके माता पिता इस बात को लेकर नाराज हो रहे हैं कि ससुराल में क्यों रहा रहे हो।

युवक ने कहा कि पत्नी कहा है यह उसकी सास को पता है और ससुराल की लोग संदिग्ध है। पुलिस के मुताबिक युवक को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। इधर कार्रवाई में देरी होता देख युवक टावर पर चढ़ गया और दो घंटे बाद प्रशासन की पहल पर नीचे उतरा।