गुपचुप तरीके से दूसरी शादी करने पहुंचा युवक... ऐन मौके पर पहुंच गई पहली पत्नी, हंगामे के बीच हुआ फरार

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। कसया नगर के प्रेमवलिया स्थित मां कोटेश्वरी मंदिर में सभी तैयारियों के साथ शादी करने आए दूल्हे के सपने बिखर गए। ऐन मौके पर पहुंच कर उसकी पहली पत्नी ने हंगामा खड़ा कर पुलिस को बुलाया तो सारा सामान समेट वह भाग गया।

तमकुहीराज थाने के एक गांव के युवक की शादी बिहार के गोपालगंज के गोपालपुर के एक गांव में हुई है। दंपती में कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। दोनों के बीच विवाह विच्छेदन का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। रविवार को युवक चुपके से एक अन्य लड़की के साथ शादी करने पहुंचा था।

बिना शादी किए ही भाग गया दूल्हा पत्नी को जैसे ही दूसरी शादी किए जाने की जानकारी मिली वह स्वजन सहित सीधे मंदिर में पहुंची और सबके सामने विरोध कर हंगामा शुरू कर दिया। उसने पुलिस को फोन किया तो दूल्हे ने स्थिति बिगड़ते देख भागने में ही भलाई समझी और वह बिना शादी किए ही लड़की और सामान के साथ फरार हो गया।