    गुपचुप तरीके से दूसरी शादी करने पहुंचा युवक... ऐन मौके पर पहुंच गई पहली पत्नी, हंगामे के बीच हुआ फरार

    By Ajay K Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    एक युवक चुपके से दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पहली पत्नी के अचानक पहुंचने से हंगामा मच गया। मौके पर तनाव बढ़ गया और युवक भागने में सफल रहा। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और युवक की तलाश जारी है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। कसया नगर के प्रेमवलिया स्थित मां कोटेश्वरी मंदिर में सभी तैयारियों के साथ शादी करने आए दूल्हे के सपने बिखर गए। ऐन मौके पर पहुंच कर उसकी पहली पत्नी ने हंगामा खड़ा कर पुलिस को बुलाया तो सारा सामान समेट वह भाग गया।

    तमकुहीराज थाने के एक गांव के युवक की शादी बिहार के गोपालगंज के गोपालपुर के एक गांव में हुई है। दंपती में कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। दोनों के बीच विवाह विच्छेदन का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। रविवार को युवक चुपके से एक अन्य लड़की के साथ शादी करने पहुंचा था।

    बिना शादी किए ही भाग गया दूल्हा

    पत्नी को जैसे ही दूसरी शादी किए जाने की जानकारी मिली वह स्वजन सहित सीधे मंदिर में पहुंची और सबके सामने विरोध कर हंगामा शुरू कर दिया। उसने पुलिस को फोन किया तो दूल्हे ने स्थिति बिगड़ते देख भागने में ही भलाई समझी और वह बिना शादी किए ही लड़की और सामान के साथ फरार हो गया।

    पुलिस के पहुंचने पर महिला ने दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। कहा कि दोनों के बीच मुकदमा चल रहा है। हल्का दरोगा वरुणेश उपाध्याय ने बताया कि महिला का दहेज उत्पीड़न का मामला बिहार के गोपालगंज न्यायालय में चल रहा है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी।

