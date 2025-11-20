महाराजगंज से बगहा जा रही शराब की खेप बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। महाराजगंज से बिहार के बगहा जा रही शराब की बड़ी खेप ग्रामीणों ने पकड़ ली। इसको नारायणी नदी से होकर नाव द्वारा ले जाने की योजना थी। वाहन सहित पकड़े गए तस्करों ने बताया कि वाहन में लदे 25 पेटी 8 पीएम, 14 बोतल रायलस्टैग को नाव पर लादने की तैयारी चल रही थी कि, ग्रामीण पहुंच गए।

पुलिस तस्करों से पूछताछ के आधार पर यह पता करने में लगी है कि, इसमें कौन सा गिरोह कार्य कर रहा है। तस्करों के पास से एक डायरी भी मिली है, जो शराब तस्करी से जुड़े लोगों का पर्दाफाश भी कर सकती है। खड्डा थाना के छितौनीबगहा रेल सह सड़क पुल के समीप बुधवार की देर रात पकड़ी गई शराब व तस्करों को लेकर पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं।