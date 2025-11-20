Language
    महाराजगंज से बगहा जा रही शराब की खेप बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    महाराजगंज पुलिस ने बगहा जा रही शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि तस्करी नेटवर्क का पता लगाया जा सके और यह भी पता चले कि शराब कहां से आई थी और कहां जा रही थी।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, कुशीनगरमहाराजगंज से बिहार के बगहा जा रही शराब की बड़ी खेप ग्रामीणों ने पकड़ ली। इसको नारायणी नदी से होकर नाव द्वारा ले जाने की योजना थी। वाहन सहित पकड़े गए तस्करों ने बताया कि वाहन में लदे 25 पेटी 8 पीएम, 14 बोतल रायलस्टैग को नाव पर लादने की तैयारी चल रही थी कि, ग्रामीण पहुंच गए।

    पुलिस तस्करों से पूछताछ के आधार पर यह पता करने में लगी है कि, इसमें कौन सा गिरोह कार्य कर रहा है। तस्करों के पास से एक डायरी भी मिली है, जो शराब तस्करी से जुड़े लोगों का पर्दाफाश भी कर सकती है। खड्डा थाना के छितौनीबगहा रेल सह सड़क पुल के समीप बुधवार की देर रात पकड़ी गई शराब व तस्करों को लेकर पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

    पकड़े गए महाराजगंज के सिंदुरिया थाना के मुजहना बुजुर्ग का रहने वाला कार चला रहा तस्कर चंद्रेश गौतम व पश्चिमी चंपारण के पटखौली थाना के बगहा नगर परिषद वार्ड कैलासनगर के रमेश बीन ने बताया कि, दोनों शराब की खेप महराजगंज के सिंदुरिया से लेकर आए थे। उनका काम शराब की खेप नदी तक पहुंचाना था, यहां से गिरोह के दूसरे सदस्य नाव से तीन किमी दूर बगहा नगर परिषद के समीप नदी तट तक ले जाते हैं।

    एसएचओ गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि तस्करों को न्यायालय भेजा गया, जहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। तस्करों के पास से मिली डायरी व पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं व गिरोह के सदस्यों के बारे में जांच की जा रही है।