कुशीनगर में दर्दनाक हादसा: पुल की रेलिंग से टकराई कार, दो की मौत और तीन घायल

संवाद सूत्र, सुकरौली। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के सुबुधिया खुर्द के पास मंगलवार की भोर में लगभग चार बजे फोरलेन पर एक कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गयी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग तेज आवाज सुनकर घटना स्थल की तरफ गए और कार से घायलों को बाहर निकाला।

घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवतहा पहुंचाया, जहां अमन गौंड उम्र 24 पुत्र गब्बूगौंड व निलेशगौंड उम्र 25 पुत्र उदयभानगौंड निवासी सकरौली थाना कोतवाली हाटा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।