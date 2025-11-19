Language
    कुशीनगर में दर्दनाक हादसा: पुल की रेलिंग से टकराई कार, दो की मौत और तीन घायल

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:32 AM (IST)

    कुशीनगर के अहिरौली बाजार क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सुबह लगभग चार बजे एक कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्स गोरखपुर रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, सुकरौलीअहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के सुबुधिया खुर्द के पास मंगलवार की भोर में लगभग चार बजे फोरलेन पर एक कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गयी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग तेज आवाज सुनकर घटना स्थल की तरफ गए और कार से घायलों को बाहर निकाला।

    घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवतहा पहुंचाया, जहां अमन गौंड उम्र 24 पुत्र गब्बूगौंडनिलेशगौंड उम्र 25 पुत्र उदयभानगौंड निवासी सकरौली थाना कोतवाली हाटा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    वहीं घायल दिलीप जायसवाल उम्र 26 पुत्र रामअशीषजायसवाल, श्रवण साहनी उम्र 25 वर्ष पुत्र गब्बूसाहनी व अंकित जायसवाल उम्र 23वर्ष पुत्र छठ्ठूजायसवाल निवासी सकरौली थाना कोतवाली हाटा की हालत गंभीर देख उन्हें एम्सगोरखपुररेफर कर दिया।