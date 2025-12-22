Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइबेरियन पक्षियों से गुलजार हुआ कुशीनगर का खजुआ ताल, करीब 5 हजार पक्षियाें ने डाला डेरा

    By Ajay K Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:38 AM (IST)

    कुशीनगर का खजुआ ताल साइबेरियाई पक्षियों से गुलजार हो गया है, जहाँ लगभग 5 हजार पक्षियों ने डेरा डाला है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही हर साल विदेशी पक् ...और पढ़ें

    Hero Image

    सुखसवलिया के समीप खजुआ ताल के ऊपर मंडराते साइबेरिन पक्षी।

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। मौसम अनुकूल होते ही पडरौना नगर के समीप सुसवलिया गांव के प्राचीन खजुआ ताल में साइबेरियन मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलियन सारस के अलावा लालसर, डिघौच, गैरी, करमा, करछा, गिर्रा, सारस, जांघिल, बगवद समेत देसी-विदेशी प्रजाति की लगभग पांच हजार पक्षियाें ने डेरा डाल दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़हरागंज रेलवे स्टेशन और पडरौना-कप्तानगंज मार्ग के दोआब में करीब डेढ़ सौ एकड़ में फैला खजुआ ताल पक्षियों को संरक्षण देता है। चारों ओर से गन्ने की फसल व जंगली घास से घिरा यह ताल पक्षियों के लिए सुरक्षित ठिकाना साबित होता है। ताल के ऊपर मंडरा रहे साइबेरियन पक्षी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं।

    बड़हरागंज रेलवे स्टेशन और पडरौना-कप्तानगंज मार्ग के दोआब में स्थित खजुआ ताल को देसी-विदेशी पक्षी अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। लगभग तीन दशक पहले चार बड़े पोखरों की खोदाई करा कर सुसवलिया गांव के राजेश्वर पाठक ने मछली पालन शुरू किया तो ताल की सुरक्षा और बढ़ गई।

    वैसे तो बहुत पहले से इस ताल में साइबेरियन पक्षियों का बसेरा रहता है, लेकिन शिकारियों की वजह से इनका ठहराव नहीं होता था। गर्मी के दिनों में ताल सूख भी जाता था। राजेश्वर ने मत्स्य पालन शुरू किया तो निजी साधन से ताल में पानी की व्यवस्था करते हैं।

    यह भी पढ़ें- बंद कमरे में अंगीठी ही नहीं ये चीजें जलाना भी हो सकता है जानलेवा, इन बातों का रखें ध्यान

    पोखरों पर तैनात चौकीदार ताल की सुरक्षा करते हैं, इससे कोई शिकारी पक्षियों को पकड़ने की कोशिश नहीं करता है। धीरे-धीरे सुरक्षा बढ़ती गई तो काफी संख्या में साइबेरियन पक्षियां यहां आने लगे। उनका ठहराव भी काफी समय तक रहता है। ऑस्ट्रेलियन सारस तो यहां अप्रैल-मई तक रहते हैं।