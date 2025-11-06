कुशीनगर में युवक ने नाबालिग के मांग में भरी सिंदूर, लोकलाज के डर छिपाई थी यह बात
कुशीनगर के रामकोला में एक युवक पर नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसकी मांग में सिंदूर भरने का आरोप लगा है। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें छेड़खानी का भी आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोकलाज के डर से परिवार ने पहले इस घटना को छिपाने की कोशिश की थी।
संवादसूत्र रामकोला। घर में घुसकर युवक द्वारा किशोरी की मांग में सिंदूर भरने का मामला सामने आया है। आरोपित पर छेड़खानी का भी आरोप है। किशोरी के पिता की तहरीर पर बुधवार देर शाम को मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस जांच कर रही है। पीड़िता व आरोपित सजातीय हैं। घटना बीते गुरुवार की है।
तहरीर के अनुसार 17 वर्षीय किशोरी के पिता गांव के बाहर सड़क किनारे मकान बनवाकर परिवार सहित रहते हैं। घटना वाले दिन की शाम को चार बजे परिवार के लोग गांव स्थित पुरानी मकान पर गए थे। नए मकान में किशोरी अकेले थी।
इस बीच नजदीक के चौराहे पर किराने की दुकान चलाने वाला युवक घर में घुस आया। उसने किशोरी से छेड़खानी की। विरोध करने पर उसने किशोरी की मांग में सिंदूर भर दिया। शोर मचाने पर वह फरार हो गया। कुछ देर बाद स्वजन घर आए तो किशोरी की मांग में सिंदूर देख हैरान रह गए।
यह भी पढ़ें- कुशीनगर में बियर की केन से भरा ट्रक पलटा, लूटने की मची होड़; इस वजह से मायूस हुए लोग
किशोरी ने आपबीती बताई। लोकलाज को लेकर स्वजन पहले तो मामले को दबाए रखे। बुधवार की शाम को थाने पहुंच पिता ने तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपित विशाल गोड़ निवासी मड़ार विंदवलिया थाना पुरैना जिला महराजगंज के रूप में हुई। प्रभारी निरीक्षक आरपी सिंह ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है।
