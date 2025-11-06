कुशीनगर में युवक ने नाबालिग के मांग में भरी सिंदूर, लोकलाज के डर छिपाई थी यह बात

संवादसूत्र रामकोला। घर में घुसकर युवक द्वारा किशोरी की मांग में सिंदूर भरने का मामला सामने आया है। आरोपित पर छेड़खानी का भी आरोप है। किशोरी के पिता की तहरीर पर बुधवार देर शाम को मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस जांच कर रही है। पीड़िता व आरोपित सजातीय हैं। घटना बीते गुरुवार की है।

तहरीर के अनुसार 17 वर्षीय किशोरी के पिता गांव के बाहर सड़क किनारे मकान बनवाकर परिवार सहित रहते हैं। घटना वाले दिन की शाम को चार बजे परिवार के लोग गांव स्थित पुरानी मकान पर गए थे। नए मकान में किशोरी अकेले थी।