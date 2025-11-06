Language
    कुशीनगर में बियर की केन से भरा ट्रक पलटा, लूटने की मची होड़; इस वजह से मायूस हुए लोग

    By Anil Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:33 AM (IST)

    कुशीनगर के कसया में नेशनल हाईवे पर बीयर के केन से भरा एक ट्रक पलट गया। ट्रक में भरे केन को लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई, लेकिन डिब्बे खाली होने के कारण लोगों को निराशा हुई। हरियाणा से भूटान जा रहा ट्रक सरकारी पौधशाला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक के अनुसार, खलासी गाड़ी चला रहा था और दुर्घटना के बाद फरार हो गया।

    जागरण संवाददाता, कसया। नेशनल हाईवे पर बीयर का केन लेकर जा रहा एक ट्रक बुधवार की शाम चार बजे पलट गया। बीयर लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। खाली डिब्बा हाथ आने पर लोग निराश हो गए। संयोग ठीक रहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। कोई हताहत नहीं हुआ है।

    हरियाणा से बीयर का खाली केन लोड कर ट्रक भूटान जा रहा था। सरकारी पौधशाला के समीप खड़े ट्रैक्टर-ट्राली में ट्रक का पिछला हिस्सा लड़ने के कारण संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकराते हुए दूसरे लेन में पलट गया। इससे कुछ समय के लिए आवागमन बाधित रहा।

    केन का डिब्बा चारों ओर बिखर गया। मार्ग पर जा रहे लोग देखे तो लूटने के लिए टूट पड़े, लेकिन जैसे ही डिब्बा हाथ में आया और पता चला कि वह खाली है। उन्हें मायूस होना पड़ा। हरियाणा के चालक इस्लाम ने बताया कि गोरखपुर में नींद आने के कारण मैंने खलासी को गाड़ी चलाने को दे दिया था।

    वह घटना के बाद से फरार हो गया। संयोग ठीक था कि एक लेन से दूसरे लेन को ट्रक पार करते समय कोई वाहन नहीं आया वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। चालक भी साफ बच गया है। चौकी प्रभारी ब्रह्म कुमार उपाध्याय ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।