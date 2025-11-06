कुशीनगर में बियर की केन से भरा ट्रक पलटा, लूटने की मची होड़; इस वजह से मायूस हुए लोग

जागरण संवाददाता, कसया। नेशनल हाईवे पर बीयर का केन लेकर जा रहा एक ट्रक बुधवार की शाम चार बजे पलट गया। बीयर लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। खाली डिब्बा हाथ आने पर लोग निराश हो गए। संयोग ठीक रहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। कोई हताहत नहीं हुआ है।

हरियाणा से बीयर का खाली केन लोड कर ट्रक भूटान जा रहा था। सरकारी पौधशाला के समीप खड़े ट्रैक्टर-ट्राली में ट्रक का पिछला हिस्सा लड़ने के कारण संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकराते हुए दूसरे लेन में पलट गया। इससे कुछ समय के लिए आवागमन बाधित रहा।

केन का डिब्बा चारों ओर बिखर गया। मार्ग पर जा रहे लोग देखे तो लूटने के लिए टूट पड़े, लेकिन जैसे ही डिब्बा हाथ में आया और पता चला कि वह खाली है। उन्हें मायूस होना पड़ा। हरियाणा के चालक इस्लाम ने बताया कि गोरखपुर में नींद आने के कारण मैंने खलासी को गाड़ी चलाने को दे दिया था।