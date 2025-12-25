Language
    'ब्‍वॉयफ्रेंड के साथ द‍िल्‍ली जा रही हूं, तुम अपनी...', दुबई में बैठे पत‍ि से फोन पर ये बात बोलकर चली गई पत्नी

    By Dhaneswar Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:26 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक पत्नी ने दुबई में बैठे अपने पति को फोन पर कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली जा रही है। इस बात को सुनकर पति हैरान र ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, पटहेरवा। पांच लाख रुपये नकद व आभूषण लेकर पत्नी प्रेमी के साथ चले जाने की शिकायत विदेश रह रहे पति ने गुरुवार को पुलिस से की है। पुलिस मामले को गंभीरता को लेते हुए सीडीआर निकाल कर पत्नी के खोजबीन में लगी है। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

    पटहेरवा के एक गांव का युवक एक वर्ष से दुबई में रहकर काम कर रहा था। उसकी पत्नी व आठ वर्षीय बेटी घर थे। पति ने आरोप लगाया है कि वह इस दरम्यान पत्नी के पास करीब पांच लाख रुपये भेजा था। जबकि एक वर्ष पूर्व विदेश से आने पर उसे दो लाख रुपये की आभूषण बनाया था।

    पुलिस को दिए तहरीर में पति ने कहा है कि पत्नी उसके आठ वर्षीय लड़की को लेकर 16 दिसंबर के शाम स्कूटी से घर से निकली और उसे फोन कर बताई कि वह अपने प्रेमी के साथ दिल्ली जा रही है। अब तुम से कोई संबंध नही है, तुम अपना भी व्यवस्था कर लो।

    विदेश से आये पति ने पुलिस को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष विनय कुमार मिश्र ने बताया कि मामला संज्ञान में है कार्रवाई की जा रही है।

     