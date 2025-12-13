Language
    Kushinagar News: कोहरे में हाईवे पर भिड़े दो ट्रक, पांच किमी लगा जाम

    By Anil Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:38 PM (IST)

    कुशीनगर में नेशनल हाइवे क्रॉसिंग पर कोहरे के कारण दो ट्रक टकरा गए, जिससे 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दुर्घटना में चालकों को मामूली चोटें आईं। पुलिस और ...और पढ़ें

    धुनवलिया स्थित फोरलेन पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाता क्रेन। जागरण

    संवाद सूत्र, जोकवा बाजार। नेशनल हाइवे क्रासिंग पर घने कोहरे में दो ट्रक भिड़ गए। दोनों के चालकों को मामूली चोट आई। दुर्घटना के चलते नेशनल हाइवे पर आवागमन बंद हो गया। तीन घंटे तक पांच किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा।

    पुलिस ने एनएचएआइ की मदद से दोनों वाहनों को हाइवे से हटवाया, तब आवागमन बहाल हो सका। चौरा खास के गांव धुनवलिया के समीप शुक्रवार को लगे इस जाम के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    एनएचएआइ द्वारा धुनवलिया नेशनल हाईवे क्रासिंग से लेकर मधुरिया चौहानपट्टी क्रासिंग तक उत्तरी लेन को बंद कर सड़क की मरम्मत कराई जा रही है। दोनों तरफ के वाहनों का आवागमन दक्षिणी लेन से ही हो रहा है। सुबह आठ बजे घने कोहरे के चलते धुनवलिया के समीप विपरीत दिशा से आ रहे ट्रकों की भिड़ंत हो गई।

    आवागमन बाधित हो गया। देखते ही देखते दोनों तरफ गाड़ियों का काफी लंबा जाम लग गया। एक तरफ फाजिलनगर तो दूसरी तरफ मल्लूडीह पांच किलोमीटर दूर तक वाहनों का जाम काफी परेशान किया। दुर्घटना के बाद दोनों ट्रकों के चालक भाग गए, जिससे उनके बारे में पता नहीं चल सका।

    तुर्कपट्टी थाने की मधुरिया पुलिस चौकी पुलिस ने दोनों वाहनों को हटवाया, तब जाकर आवागमन बहाल हो सका। थानाध्यक्ष अजय कुमार पटेल का बताया कि, मुझे दुर्घटना की जानकारी बिलंब से हुई। जब मैं पहुंचा तो हाईवे पर आवागमन बहाल हो गया था।