    यूपी में SIR डेट बढ़ने पर गणना फॉर्म भरने में आई तेजी, BLO घर-घर जाकर भरवा रहे प्रपत्र

    By Muna Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:20 PM (IST)

    कुशीनगर में एसआईआर (SIR) की तारीख बढ़ने से गणना फॉर्म भरने में तेजी आई है। BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर प्रपत्र भरवा रहे हैं, जिससे मतदाता सूची को ...और पढ़ें

    बूथों पर भरवाया मतदाताओं का फॉर्म।

    जागरण संवाददाता, पडरौना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत पडरौना विधानसभा क्षेत्र के खेसिया मंसाछापर बूथ संख्या- 79 और जरार बूथ संख्या- 24 का नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों बूथों पर मतदाताओं का फार्म भरवाया और भाजपा कार्यकर्ताओं की टोली के साथ घर-घर संवाद कर एसआईआर में सहयोग करने का आग्रह किया।

    नगरपालिका अध्यक्ष ने लोगों से कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची का शुद्ध होना जरूरी है। हर नागरिक अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहें। एसआईआर प्रक्रिया को समय सीमा में पूरा करने के लिए बीएलओ का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा मतदाता बनने के लिए फॉर्म अवश्य भरें। अभियान में सबकी सहभागिता जरूरी है।

    कार्यकर्ताओं ने कई मतदाताओं का नाम जोड़वाने और पता या अन्य विवरण में परिवर्तन कराने के लिए फार्म भरा। भाजपा जिला महामंत्री सुदर्शन पाल, मंडल महामंत्री विवेक पांडेय, बीएलए पुनीत त्रिपाठी, बृजेश शर्मा, उपेंद्र गुप्ता, मनोहर शर्मा, बृजमोहन प्रसाद, विजय कुमार, संतोष चौहान, गोलू चौधरी आदि मौजूद रहे।

    इसी क्रम में तहसीलदार पडरौना अभिषेक कुमार मिश्रा व लेखपाल योगेंद्र गुप्ता ने राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कालेज के बूथ संख्या- 253, 254, 255 का निरीक्षण किया। तहसीलदार ने कहा कि मतदाता सूची सौ प्रतिशत शुद्ध करने की जिम्मेदारी बूथ लेबल एजेंट, बूथ लेबल ऑफिसर व सुपरवाइजर की है।

    अनुपस्थित, मृतक और दूसरी जगह चले गए (एएसडी) मतदाताओं की सूची पढ़कर सुनाई गई। सूची की एक प्रति बीएलए को दी गई। सभासद प्रमोद श्रीवास्तव, रामाश्रय, अमानुल्लाह, ओबैदुल्ला, पूर्व सभासद विजय यादव, सोनू यादव, भाजपा के बीएलए जितेंद्र मद्धेशिया उपस्थित रहे।