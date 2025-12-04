Language
    कर्ज से तंग आकर शिक्षा मित्र ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, आत्मघाती कदम उठाने से पहले लिखा सुसाइड नोट

    By Pradumn Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    कुशीनगर में कर्ज से परेशान एक शिक्षा मित्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उन्होंने सुसाइड नोट में अपनी आर्थिक तंगी और उत्पीड़न का ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, पडरौना। कर्ज से तंग आकर शिक्षा मित्र ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी। इससे पूर्व उन्होंने वाट्सएप पर सुसाइड नोट लिख कई ग्रुपों में प्रसारित किया। मृत्यु की खबर मिलते ही पत्नी, बच्चों संग स्वजन चीख पड़े। पुलिस सुसाइड नोट में उल्लेख किए व्यक्ति के विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने सहित कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच कर रही है।

    मूल रूप से अहिरौली बाजार थाने के गांव बलुआ के अश्विनी मिश्र शिक्षा मित्र थे और नगर के राजपूत कालोनी में परिवार सहित किराए पर कमरा लेकर रहते थे। बुधवार सुबह करीब आठ बजे वे नगर के बावली चौक के समीप रेलवे क्रासिंग पर आत्मघाती कदम उठाते हुए चलती ट्रेन के आग कूद गए।

    नगर कोतवाली पुलिस की जांच पड़ताल में अश्विनी के मोबाइल में सुसाइड नोट व कई ग्रुपों में भेजे गए मैसेज मिले। इसमें उन्होंने लिखा है कि उनके परिचित ने उनकी पैतृक भूमि बैनामा करा ली। इसके बदले उसने तीन लाख रुपये के चेक दिए, जो बाउंस हो गया। अब पैसे मांगने पर वह अपना मोबाइल बंद कर ले रहे।

    अश्विनी ने पुलिस प्रशासन से ये रुपये परिवार को दिलाए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने नगर के एक व्यक्ति पर ब्याज पर रुपये लेने की बात भी लिखी है। बताया है कि वे जितना कर्ज लिए थे, उससे अधिक दे चुके हैं, लेकिन कर्ज खत्म नहीं हो रहा। कुछ दिन पहले कर्ज देने वाले ने अपने दो लोगों को मेरे पास भेजा था। दोनों ने मुझे मारापीटा।

    एक बार पकड़ कर वे उसके पास भी ले गए। वहां उन लोगों ने जहर पिलाने की भी कोशिश की। पैसे देने वाला दस प्रतिशत ब्याज प्रति महीने की दर से वसूल रहा। इससे अब तंग आकर यह कदम उठा रहा हूं।

    प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर कर्ज देने वाले घनश्याम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। जांच के आधार पर अगर अन्य लोगों की भूमिका सामने आई तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।