नए साल की पिकनिक बनी आफत, गन्ने के खेत में लगी आग से लाखों का नुकसान
नए साल के जश्न में नेबुआ नौरंगिया के गड़हियां बसंतपुर गांव में पिकनिक मना रहे युवाओं की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। खाना बनाते समय निकली चिंगारी से ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, नेबुआ नौरंगिया। पिकनिक के दौरान बरती गई लापरवाही से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नववर्ष के उल्लास में डूबे युवाओं का समूह सरेह में भोजन पका रहे थे। उसी दौरान आग समीप के गन्ने के खेत में फैल गई।
चपेट में आने पांच किसानों की लगभग एक एकड़ गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई। खेतों से उठ रहीं आग की लपटों को देख ग्रामीण दौड़ पड़े। सामूहिक प्रयास से आग को अन्य खेतों तक फैलने से रोका गया।
नेबुआ नौरंगिया के गड़हियां बसंतपुर गांव के टोला झझवा के सरेह में कुछ युवक नववर्ष के अवसर पर गुरुवार को पिकनिक मना रहे थे। उनकी ओर से लकड़ी के सहारे भोजन पकाया जा रहा था। हवा के साथ चिंगारी गन्ने के खेत में पहुंच गई और आग फैल गई।
युवाओं के समूह ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए तो बर्तन व खाने-पीने का सामान छोड़कर फरार हो गए। खेतों से धुंआ व आग की लपटें उठती देख गांव में अफरा-तफरी मच गई। जब तक लोग मौके पर पहुंची आग ने जहूर, नसीम, असलम खान, सैफुल्लाह और मौलवी की गन्ने की फसल को चपेट में ले चुकी थी।
ग्रामीण ने सामूहिक प्रयास से आग लगी खेतों को घेर कर बुझाया तो आसपास की फसल सुरक्षित हो सकी। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, पिकनिक मना रहे युवकों की पहचान और तलाश की जा रही है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है।
