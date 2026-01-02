नए साल की पिकनिक बनी आफत, गन्ने के खेत में लगी आग से लाखों का नुकसान

संवाद सूत्र, नेबुआ नौरंगिया। पिकनिक के दौरान बरती गई लापरवाही से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नववर्ष के उल्लास में डूबे युवाओं का समूह सरेह में भोजन पका रहे थे। उसी दौरान आग समीप के गन्ने के खेत में फैल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चपेट में आने पांच किसानों की लगभग एक एकड़ गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई। खेतों से उठ रहीं आग की लपटों को देख ग्रामीण दौड़ पड़े। सामूहिक प्रयास से आग को अन्य खेतों तक फैलने से रोका गया।

नेबुआ नौरंगिया के गड़हियां बसंतपुर गांव के टोला झझवा के सरेह में कुछ युवक नववर्ष के अवसर पर गुरुवार को पिकनिक मना रहे थे। उनकी ओर से लकड़ी के सहारे भोजन पकाया जा रहा था। हवा के साथ चिंगारी गन्ने के खेत में पहुंच गई और आग फैल गई।