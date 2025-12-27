कुशीनगर में प्रधानाचार्य की हत्या के बाद सड़क जाम करना पड़ा महंगा, 59 नामजद व 200 अज्ञात पर मुकदमा

संवाद सूत्र, भैरोगंज। निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य छोटेलाल कुशवाहा की हत्या के बाद शव घर आने पर सड़क जाम करने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पडरौना कोतवाली प्रभारी हर्षवर्धन सिंह की तहरीर पर मामले में 59 नामजद व 150 से 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है।

दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई पर ग्रामीण नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि न्याय की मांग को लेकर किए गए धरना को पुलिस ने अपराध करार दिया है। बबुइयां हरपुर गांव में संचालित बुद्ध इंटर कालेज में घुस कर 20 दिसंबर की सुबह रामवेलास प्रसाद, अमित समेत कई लोगों ने प्रधानाचार्य छोटेलाल कुशवाहा पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान मंगलवार को प्रधानाचार्य की मृत्यु हो गई थी।

दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को स्वजन व ग्रामीण जटहां-पडरौना मार्ग के ठोरी चौराहे पर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव लेकर पुलिस पहुंची तो लोगों ने वाहन को रोक दिया और लगभग पांच घंटा तक सड़क को पूरी तरह जाम कर धरने पर बैठे रहे। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन को कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी।