कुशीनगर में प्रधानाचार्य की हत्या के बाद सड़क जाम करना पड़ा महंगा, 59 नामजद व 200 अज्ञात पर मुकदमा
भैरोगंज, कुशीनगर में प्रधानाचार्य छोटेलाल कुशवाहा की हत्या के बाद शव आने पर सड़क जाम करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पडरौना कोतवाली प् ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भैरोगंज। निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य छोटेलाल कुशवाहा की हत्या के बाद शव घर आने पर सड़क जाम करने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पडरौना कोतवाली प्रभारी हर्षवर्धन सिंह की तहरीर पर मामले में 59 नामजद व 150 से 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है।
दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई पर ग्रामीण नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि न्याय की मांग को लेकर किए गए धरना को पुलिस ने अपराध करार दिया है।
बबुइयां हरपुर गांव में संचालित बुद्ध इंटर कालेज में घुस कर 20 दिसंबर की सुबह रामवेलास प्रसाद, अमित समेत कई लोगों ने प्रधानाचार्य छोटेलाल कुशवाहा पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान मंगलवार को प्रधानाचार्य की मृत्यु हो गई थी।
दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर बुधवार को स्वजन व ग्रामीण जटहां-पडरौना मार्ग के ठोरी चौराहे पर धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव लेकर पुलिस पहुंची तो लोगों ने वाहन को रोक दिया और लगभग पांच घंटा तक सड़क को पूरी तरह जाम कर धरने पर बैठे रहे। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन को कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी।
काफी समझाने के बाद मृतक के स्वजन व ग्रामीण शांत हुए। इस मामले में कोतवाली प्रभारी की तहरीर पर किशन कुशवाहा, ग्राम प्रधान बबलू कुशवाहा, धवन जायसवाल, नितेश राय, अभिषेक कुशवाहा उर्फ बाबूराम, विकास कुशवाहा, अवनीश उर्फ सोनू कुशवाहा, राजू कुशवाहा, मुरारी सैनी,आदित्य कुशवाहा, श्रीप्रकाश कुशवाहा, उदय कुशवाहा, शिवपूजन चौहान, संजय कुशवाहा, शिवकुमार कुशवाहा, नीरज, अनिल कुशवाहा, प्रदीप कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा, आदित्य कुशवाहा, विशाल कुशवाहा, धनंजय कुशवाहा, अमन वर्मा, शिवकुमार उर्फ पिंटू, धनंजय मौर्य, नितेश साहनी, प्रदीप साहनी, राजू कुशवाहा, अनिल कुशवाहा, संदेश, उमेश, मनदेश, प्रधान प्रतिनिधि उमाशंकर मिश्र, संतोष कुशवाहा, संदीप मिश्र, मुरारी मदेशिया, सिकंदर चौहान, राजेश कुशवाहा, सिकंदर चौधरी, नरेंद्र तिवारी, छोटे, मुन्नीलाल कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, लड्डू, सर्वेंद्र कुशवाहा, अशोक कुशवाहा, उत्तम यादव, अरविंद कुशवाहा, विद्यानंद गुप्ता, इसलाहुदीन अंसारी, संदीप कुशवाहा, हमीद अंसारी, विकास कुशवाहा, किशन, आकाश कुशवाहा समेत 59 नामजद और 150 से 200 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है।
