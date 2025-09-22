चाकू और रॉड से मारा, फिर छत से फेंक दिया; सौतेली मां के प्रेग्नेंट होने पर बेटे ने पिता को मार डाला

कुशीनगर के चिरगोड़ा धूसी में एक बेटे ने सौतेली मां के गर्भवती होने पर पिता की हत्या कर दी। 22 वर्षीय सत्येंद्र ने पिता के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया और छत से नीचे फेंक दिया। बीच बचाव करने आई सौतेली मां भी घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पारिवारिक विवाद हत्या का कारण बना।

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। सौतेली मां के गर्भ धारण करने से नाराज 22 वर्षीय पुत्र ने पिता के सिर पर चाकू व लोहे के राड से लगातार प्रहार किया। लहूलुहान होने पर छत से नीचे फेंक कर मार डाला। बीच बचाव करने आई सौतेली मां पर भी चाकू से हमला कर लहूलुहान कर दिया।

कसया थान चिरगोड़ा धूसी में रविवार की रात लगभग 12 बजे हुई इस जघन्य घटना को लेकर लोग कलियुगी पुत्र को कोस रहे हैं। पुलिस ने हत्यारोपित को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लोडे का राड व चाकू बरामद कर लिया है। सोमवार की दोपहर बाद उसे न्यायालय भेजा गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

गांव के बगल में स्थित छड़-सीमेंट की दुकान पर रहकर 55 वर्षीय ईश्वर यादव ट्रेक्टर-ट्राली चला कर घर चलाते थे। उनके दो पुत्र 30 वर्षीय विवेक व 23 वर्षीय सत्येंद्र गुजरात में रोजी रोजगार करते हैं। सात वर्ष पूर्व उनकी पत्नी जड़ावती का देहांत हो गया।

2023 में उन्होंने 28 वर्षीय अंजलि से दूसरी शादी की तो पुत्रों ने एतराज किया। बताया जा रहा है कि उनके बीच आपस में तय हुआ कि पिता दूसरी पत्नी से कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। बीते शुक्रवार को उनका छोटा पुत्र सत्येंद्र गुजरात से घर आया तो पता चला कि सौतेली मां गर्भवती है।

इस बात को लेकर शाम को उसकी पिता से झड़प हुई। रात को पिता-पुत्र और सौतेली मां छत पर थे। उनके बीच इसी बात को लेकर पुन: विवाद हो गया। सत्येंद्र ने लोहे का राडा से पिता के सिर पर प्रहार किया, फिर चाकू से हमला किया।

लहूलुहान होने पर छत से नीचे जमीन पर फेंक कर मार डाला। बीच बचाव के लिए सौतेली मां आईं तो उनके सिर पर भी वार कर दिया। घटना के बाद सत्येंद्र भाग कर गांव के दूसरे टोल पर स्थित ग्राम प्रधान राधेश्याम प्रसाद के घर पहुंचा और पूरा मामला बताया।