प्रेमिका के साथ वापस न लौटने से नाराज प्रेमी टॉवर पर चढ़ा, तीन घंटे बाद उतरा

सुकरौली में एक प्रेमी प्रेमिका के वापस न लौटने से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। तीन घंटे तक चले इस ड्रामे के दौरान ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के समझाने पर वह नीचे उतरा जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था।

संवादसूत्र, सुकरौली बाजार। प्रेमिका के साथ वापस न लौटने से नाराज प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जान देने की धमकी देने लगा। तीन घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा को लेकर टावर के पास ग्रामीणों की भीड़ रही। पुलिस के मान मनौव्वल पर जब वह नीचे उतरा तो हिरासत में लेकर कोतवाली ले जाया गया। मामला हाटा कोतवाली के सुकरौली कस्बे के पिपरा ऊर्फ तीतिला का है। बुधवार को वह प्रेमिका के घर आया था।

हाटा कोतवाली के बाघनाथ परागपुर निवासी गोलू का कोतवाली क्षेत्र के ही एक गांव निवासी युवती से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। पुलिस का कहना है कि, दोनों पिछले चार वर्ष से साथ में रह रहे थे। कुछ दिनों पहले आपसी विवाद के बाद युवती माता पिता के घर चली आई। वापस साथ ले जाने के लिए जब प्रेमी उसके घर पहुंचा तो प्रेमिका साथ जाने को तैयार नहीं हुई।

इसे लेकर दोनों के बीच काफी विवाद हुआ, युवती के स्वजन ने युवक के साथ मारपीट भी की। जिससे आहत होकर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। गोलू वाहन की मरम्मत का कार्य करता है। उसकी प्रेम कहानी तब शुरू हुई, जब युवती का उसकी बहन के घर आना जाना लगा रहता था।