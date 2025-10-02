Language
    प्रेमिका के साथ वापस न लौटने से नाराज प्रेमी टॉवर पर चढ़ा, तीन घंटे बाद उतरा

    By Ajay K Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:21 PM (IST)

    सुकरौली में एक प्रेमी प्रेमिका के वापस न लौटने से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। तीन घंटे तक चले इस ड्रामे के दौरान ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस के समझाने पर वह नीचे उतरा जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था।

    मौके पर पहुंची पुलिस व जुटे लोग। जागरण

    संवादसूत्र, सुकरौली बाजार। प्रेमिका के साथ वापस न लौटने से नाराज प्रेमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जान देने की धमकी देने लगा। तीन घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा को लेकर टावर के पास ग्रामीणों की भीड़ रही। पुलिस के मान मनौव्वल पर जब वह नीचे उतरा तो हिरासत में लेकर कोतवाली ले जाया गया। मामला हाटा कोतवाली के सुकरौली कस्बे के पिपरा ऊर्फ तीतिला का है। बुधवार को वह प्रेमिका के घर आया था।

    हाटा कोतवाली के बाघनाथ परागपुर निवासी गोलू का कोतवाली क्षेत्र के ही एक गांव निवासी युवती से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। पुलिस का कहना है कि, दोनों पिछले चार वर्ष से साथ में रह रहे थे। कुछ दिनों पहले आपसी विवाद के बाद युवती माता पिता के घर चली आई। वापस साथ ले जाने के लिए जब प्रेमी उसके घर पहुंचा तो प्रेमिका साथ जाने को तैयार नहीं हुई।

    इसे लेकर दोनों के बीच काफी विवाद हुआ, युवती के स्वजन ने युवक के साथ मारपीट भी की। जिससे आहत होकर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। गोलू वाहन की मरम्मत का कार्य करता है। उसकी प्रेम कहानी तब शुरू हुई, जब युवती का उसकी बहन के घर आना जाना लगा रहता था।

    वहीं दोनों की मुलाकात हुई और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम परवान चढ़ता गया। युवती के परिवार वालों को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं था। युवक का युवती के गांव आकर मिलने जुलने का क्रम जारी रहा। इसी दौरान युवक का युवती के परिवार वालों से विवाद भी हुआ। बाद में कुछ लोगों के द्वारा दोनों के बीच समझौता कराया। तभी से युवक व युवती एक साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे।

    इधर कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर अक्सर विवाद होने लगा और युवती अपने मायके चली आयी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाटा रामसहाय चौहान ने बताया कि युवक प्रेमिका के साथ न जाने से नाराज होकर टावर पर चढ़ा था। युवती को भी थाने पर बुलाया गया है।