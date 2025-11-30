Kushinagar News: बगीचे में पेड़ से लटका मिला पति, पत्नी का शव
कुशीनगर में एक दुखद घटना में, एक दंपत्ति के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। पति का शव एक बगीचे में पेड़ से लटका मिला, जबकि पत्नी का शव जमीन पर पड़ा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, हालांकि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला लग रहा है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।
संवाद सूत्र, गुरवलिया बाजार। गांव से दूर बागीचे में पति, पत्नी का शव पेड़ से दुपट्टा के सहारे लटका मिला। दोनों का शव जमीन से सटा हुआ था। कुछ दूरी पर दोनों का आधार, पैन व निर्वाचन कार्ड भी मिला। तुर्कपट्टी थाने की पुलिस संग फारेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य इकट्ठा कर आवश्यक कार्रवाई की। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मातहतों को आवश्यक निर्देश दिए।
बेनीभार के दोघरा टोला के 25 वर्ष के अभिषेक गिरी पंजाब में रहकर मजदूरी करता है। घर पर बुजुर्ग माता, पिता व भाई रहते हैं। विवाद के चलते पत्नी काफी समय से मायके में रहती है। बताया जा रहा कि दो माह पूर्व अभिषेक ने पंजाब में ही देवरिया जिले के गौतम चक मठिया की रहने वाली 22 वर्ष की निशा गौड़ से प्रेम विवाह किया था।
गांव के लोगों के अनुसार, प्रेम विवाह के बाद अभिषेक बीते गुरुवार को ही निशा को लेकर गांव आया था। इधर सुबह धान काटने जा रहे मजदूर गांव से कुछ दूरी पर स्थित बागीचे में आम के पेड़ से महिला-पुरुष का शव दुपट्टा के सहारे लटका देख हैरान रह गए। मजदूरों ने इसकी सूचना गांव में दी। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस आ गई।
यह भी पढ़ें- UP के इस जिले में 10 BLO ने पूरा किया SIR कार्य, किया गया सम्मानित
महिला-पुरुष की पहचान गांव के ही अभिषेक व उनकी पत्नी निशा के रूप में हुई। दोनों का पैर जमीन से सटा मिला। लोगों के सहयोग से शवों को नीचे उतारा गया। शरीर पर कोई चोट आदि का निशान नहीं मिला। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा, सीओ सदर डा.अजय कुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंच जानकारी ली।
फारेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य तथा कुछ दूरी पर मिले दोनों के आधार, एटीएम व निर्वाचन कार्ड को कब्जे में लिया। गांव तथा अभिषेक के स्वजन से पूछताछ की। एएसपी ने बताया कि पहली पत्नी व अभिषेक के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं थे। वह मायके में ही रहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रख जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।