Kushinagar News: बगीचे में पेड़ से लटका मिला पति, पत्नी का शव

संवाद सूत्र, गुरवलिया बाजार। गांव से दूर बागीचे में पति, पत्नी का शव पेड़ से दुपट्टा के सहारे लटका मिला। दोनों का शव जमीन से सटा हुआ था। कुछ दूरी पर दोनों का आधार, पैन व निर्वाचन कार्ड भी मिला। तुर्कपट्टी थाने की पुलिस संग फारेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य इकट्ठा कर आवश्यक कार्रवाई की। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मातहतों को आवश्यक निर्देश दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेनीभार के दोघरा टोला के 25 वर्ष के अभिषेक गिरी पंजाब में रहकर मजदूरी करता है। घर पर बुजुर्ग माता, पिता व भाई रहते हैं। विवाद के चलते पत्नी काफी समय से मायके में रहती है। बताया जा रहा कि दो माह पूर्व अभिषेक ने पंजाब में ही देवरिया जिले के गौतम चक मठिया की रहने वाली 22 वर्ष की निशा गौड़ से प्रेम विवाह किया था।

गांव के लोगों के अनुसार, प्रेम विवाह के बाद अभिषेक बीते गुरुवार को ही निशा को लेकर गांव आया था। इधर सुबह धान काटने जा रहे मजदूर गांव से कुछ दूरी पर स्थित बागीचे में आम के पेड़ से महिला-पुरुष का शव दुपट्टा के सहारे लटका देख हैरान रह गए। मजदूरों ने इसकी सूचना गांव में दी। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस आ गई।