UP के इस जिले में 10 BLO ने पूरा किया SIR कार्य, किया गया सम्मानित

जागरण संवाददाता, कसया। कसया तहसील में तैनात 10 बीएलओ ने निर्धारित अवधि चार दिसंबर से पांच दिन पूर्व ही एसआइआर कार्य पूर्ण कर लिया है। शनिवार को एसडीएम डा. संतराज सिंह बघेल व तहसीलदार धर्मवीर सिंह ने कार्य पूर्ण करने वाले कर्मियों को अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

