UP के इस जिले में 10 BLO ने पूरा किया SIR कार्य, किया गया सम्मानित
कसया तहसील में 10 बीएलओ ने एसआईआर कार्य समय से पहले पूरा किया। एसडीएम डा. संतराज सिंह बघेल और तहसीलदार धर्मवीर सिंह ने इन कर्मियों को सम्मानित किया। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य के लिए 377 बीएलओ तैनात थे, जिनमें से 10 ने सबसे पहले रिपोर्ट सौंपी। एसडीएम ने इसे अनुकरणीय बताया और तहसीलदार ने एकाग्रता से कार्य करने की प्रेरणा दी।
जागरण संवाददाता, कसया। कसया तहसील में तैनात 10 बीएलओ ने निर्धारित अवधि चार दिसंबर से पांच दिन पूर्व ही एसआइआर कार्य पूर्ण कर लिया है। शनिवार को एसडीएम डा. संतराज सिंह बघेल व तहसीलदार धर्मवीर सिंह ने कार्य पूर्ण करने वाले कर्मियों को अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
चार नवंबर से शुरू हुए विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य को संपंन करने के लिए तहसील में कुल 377 बीएलओ विभिन्न बूथों पर तैनात किए गए। इनमें से कठघरहीं के बीएलओ राकेश चौरसिया, नरकटिया के कुमारी राधा, परसौनी के अरूण कुमार पासवान, कछुहिया विवेकानंद यादव, चिउटहां रोली त्रिपाठी, देवरिया अनिता प्रजापति, बेलही शुक्ल के कमलेश्वर शुक्ल, बतरौली चंद्रप्रकाश सिंह व धरनीछापर के बीएलओ ओमप्रकाश सहित 10 बीएलओ ने शुक्रवार को फार्म कलेक्ट कर अपलोड कर रिपोर्ट तहसील प्रशासन को सौंप दी।
एसडीएम ने कहा कि चुनाव आयोग के इस महाअभियान में इन कर्मियों ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनसे अन्य बीएलओ को भी सीख लेनी चाहिए। तहसीलदार सिंह ने पुनरीक्षण कार्य में जुटे बीएलओ का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि यह कार्य कठिन नहीं है, आवश्यकता है इसे एकाग्रता से करने की।
