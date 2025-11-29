Language
    कुशीनगर के एक ही गांव में बुखार से 98 बच्चे बीमार, तीन बच्चों की मौत के बाद मचा हड़कंप, 18 ब्लड सैंपल जांच को भेजे

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:18 PM (IST)

    ढोलहा गांव के गुलहरिया टोला में बुखार से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। गांव में लगाए गए स्वास्थ्य कैंप में 98 बच्चे बुखार से पीड़ित पाए गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 18 बच्चों के रक्त नमूने तुरंत जांच के लिए भेजे गए।    

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। बुखार की चपेट में आने से एक परिवार के तीन बच्चों की मृत्यु के बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने ढोलहा गांव के गुलहरिया टोला में स्वास्थ्य कैंप लगाया। जांच में 98 बच्चे बुखार से ग्रस्त मिले। आनन-फानन 18 बच्चों के रक्त का नमूना शनिवार को जांच के लिए भेजा गया।

    डीएम, सीएमओ ने गांव पहुंचकर पीड़ित बच्चों को दवा देने के साथ स्वजन को घर में साफ-सफाई रखने की सलाह दी। गांव में सफाई अभियान चलाकर कीटनाशक का छिड़काव कराया गया। सांसद विजय कुमार दूबे, विधायक विवेकानंद पाण्डेय ने भी गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. चंद्र प्रकाश ने बताया कि स्वास्थ्य कैंप में बुखार से पीड़ित मिले 18 बच्चों के रक्त का नमूना बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर भेजा गया है।

    रिपोर्ट आने के बाद रोग के कारण का चलेगा पता

    एक से दो दिन में रिपोर्ट आने के बाद रोग का कारण पता चलेगा। जिन तीन बच्चों की मृत्यु हुई है, उनकी स्थानीय स्तर पर हुई जांच रिपोर्ट सामान्य थी। मृत बच्चों में से एक के रक्त का नमूना भी क्रास चेकिंग के लिए भेजा गया है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि सभी बीमार बच्चों को गहन निगरानी में रखा गया है। वह स्वयं सभी की मानिटरिंग करा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में रोग का वास्तविक कारण सामने आने के बाद उस दिशा में तेजी से काम कराया जाएगा।

    गुलहरिया टोला में एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित पिंटू गोंड की सात वर्षीय पुत्री खुशी की बुधवार को जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। एक दिन बाद बुखार व झटका के चलते ही उनकी तीन वर्षीय छोटी बेटी मंजू की भी बीआरडी मेडिकल कालेज अस्पताल में मृत्यु हो गई। गुरुवार को बुखार से ही पीड़ित उनके भाई दशरथ के पांच वर्षीय पुत्र कृष की मृत्यु घर पर हो गई।