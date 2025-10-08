कुशीनगर में थाना प्रभारी की खुशामदी में लगे चार हेड कांस्टेबल समेत 13 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, 'जी हजूरी' में रहते थे आगे
कुशीनगर में ड्यूटी की अनदेखी कर थाना प्रभारी को खुश करने वाले चार हेड कांस्टेबल समेत 13 पुलिसकर्मियों को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। आंतरिक जांच में यह खुलासा हुआ कि ये पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग नहीं थे बल्कि थाना प्रभारी की खुशामद में लगे रहते थे। एसपी ने कहा कि दायित्वों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंतरिक टीम की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई।
जागरण संवाददाता, पडरौना। ड्यूटी कम थाना प्रभारी को खुश रखने के काम में लगे चार हेड कांस्टेबल समेत 13 पुलिसकर्मियों को एसपी केशव कुमार ने मंगलवार देर शाम को लाइन हाजिर कर दिया। आतंरिक जांच की सामने आई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
कार्रवाई के बाद दायित्वों से इतर काम में लगे पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई है। एसपी ने पुलिसकर्मियों की निगरानी के लिए आंतरिक टीम बनाई है। टीम थानों व चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों पर नजर रख साक्ष्य सहित अपनी रिपोर्ट सौंपती है। टीम ने मंगलवार को सौंपे रिपोर्ट में बताया है कि चिन्हित पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के प्रति सजग न रहकर थाना प्रभारी को खुश करने में लगे हुए हैं।
साक्ष्य के साथ प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने चौराखास थाने में तैनात हेड कांस्टेबल मारकंडेय सिंह, नेबुआ नौरंगिया में तैनात हेड कांस्टेबल अब्दुल अलीम खां, कोतवाली पडरौना में तैनात हेड कांस्टेबल अजीत कुमार राय, तमकुहीराज में तैनात हेड कांस्टेबल नरेंद्र यादव तथा रवींद्रनगर धूस में तैनात कांस्टेबल शुभेंद्र उपाध्याय, तुर्कपट्टी के लक्ष्मण राम प्रजापति व तारकेश्वर सिंह यादव, रामकोला में चंदन कुमार, अहिरौली बाजार के धर्मेंद्र कुमार, कोतवाली हाटा के तैनात चंदन कुमार व रामज्ञानी सिंह यादव, सेवरही के तैनात सत्यम सिंह व तरयाुसजान में तैनात सत्येंद्र कुशवाहा को लाइन हाजिर किया गया है।
एसपी ने बताया कि ये लोग अपनी ड्यूटी कम थाना प्रभारी की खुशामदी अधिक करते थे। दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे।
