कुशीनगर में थाना प्रभारी की खुशामदी में लगे चार हेड कांस्टेबल समेत 13 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, 'जी हजूरी' में रहते थे आगे

कुशीनगर में ड्यूटी की अनदेखी कर थाना प्रभारी को खुश करने वाले चार हेड कांस्टेबल समेत 13 पुलिसकर्मियों को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। आंतरिक जांच में यह खुलासा हुआ कि ये पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग नहीं थे बल्कि थाना प्रभारी की खुशामद में लगे रहते थे। एसपी ने कहा कि दायित्वों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंतरिक टीम की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई।

जागरण संवाददाता, पडरौना। ड्यूटी कम थाना प्रभारी को खुश रखने के काम में लगे चार हेड कांस्टेबल समेत 13 पुलिसकर्मियों को एसपी केशव कुमार ने मंगलवार देर शाम को लाइन हाजिर कर दिया। आतंरिक जांच की सामने आई रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्रवाई के बाद दायित्वों से इतर काम में लगे पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई है। एसपी ने पुलिसकर्मियों की निगरानी के लिए आंतरिक टीम बनाई है। टीम थानों व चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों पर नजर रख साक्ष्य सहित अपनी रिपोर्ट सौंपती है। टीम ने मंगलवार को सौंपे रिपोर्ट में बताया है कि चिन्हित पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के प्रति सजग न रहकर थाना प्रभारी को खुश करने में लगे हुए हैं।