Kushinagar Murder: युवक की घर में घुसकर चाकू मार कर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, कप्तानगंज। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में बीती रात 24 वर्षीय युवक के घर में घुसकर बगलगीरों ने चाकू मार कर हत्या कर फरार हो गये जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी छा गया है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई।

कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में बीती रात लगभग 12 बजे सोते समय राहुल उर्फ काजू पुत्र खुशाल प्रसाद उम्र 24 वर्ष का पड़ोस के कुछ लोगों ने घर में घुसकर शरीर पर चाकू से वार कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी चीख सुनकर परिजन जग गए और अगल-बगल के लोग भी इकट्ठा हो गए। घायल राहुल को परिजनों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह मौत हो गयी।

परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक राहुल से शादी काटने को लेकर बगलगीर सुमंत उर्फ पराले आकाश विश्वकर्मा से बुधवार की दोपहर में कहा सुनी और मारपीट हुआ था जिससे खार खाये बगलगीरों ने रात में सोते समय चाकू से हमला कर दिया और ताबड़तोड़ चाकू से शरीर में गोद कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के समय माता-पिता और मझला भाई घर में सोए थे। उन लोगों ने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया तो अभियुक्त मौका देख फरार हो गये।