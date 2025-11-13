Kushinagar Murder: युवक की घर में घुसकर चाकू मार कर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में राहुल नामक एक 24 वर्षीय युवक की घर में घुसकर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने पड़ोसियों पर शादी काटने को लेकर विवाद के चलते हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, कप्तानगंज। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में बीती रात 24 वर्षीय युवक के घर में घुसकर बगलगीरों ने चाकू मार कर हत्या कर फरार हो गये जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी छा गया है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई।
कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में बीती रात लगभग 12 बजे सोते समय राहुल उर्फ काजू पुत्र खुशाल प्रसाद उम्र 24 वर्ष का पड़ोस के कुछ लोगों ने घर में घुसकर शरीर पर चाकू से वार कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी चीख सुनकर परिजन जग गए और अगल-बगल के लोग भी इकट्ठा हो गए। घायल राहुल को परिजनों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह मौत हो गयी।
परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक राहुल से शादी काटने को लेकर बगलगीर सुमंत उर्फ पराले आकाश विश्वकर्मा से बुधवार की दोपहर में कहा सुनी और मारपीट हुआ था जिससे खार खाये बगलगीरों ने रात में सोते समय चाकू से हमला कर दिया और ताबड़तोड़ चाकू से शरीर में गोद कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के समय माता-पिता और मझला भाई घर में सोए थे। उन लोगों ने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया तो अभियुक्त मौका देख फरार हो गये।
यह भी पढ़ें- कुशीनगर में हादसा: तेज रफ्तार बाइक सीमेंटेड गमला से टकराई, मामा-भांजे की मौत
घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में लग गई। प्रभारी निरीक्षक चंद्र भूषण प्रजापति ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया है। मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।
राहुल तीन भाइयों में सबसे छोटा था, बड़ा भाई गांव के बाहर मकान बनवाकर परिवार के साथ रहता है। वहीं माता-पिता और मझले भाई के साथ गांव में रहता है। राहुल को शक था कि बगलगीर उसकी शादी काट दे रहे हैं जिसको लेकर बुधवार की दिन में मारपीट हुआ था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।