    कुशीनगर में हादसा: तेज रफ्तार बाइक सीमेंटेड गमला से टकराई, मामा-भांजे की मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:08 PM (IST)

    कुशीनगर में बीती रात एक दर्दनाक हादसे में मामा-भांजे की मौत हो गई। घटना तब हुई जब उनकी तेज रफ्तार बाइक बुद्ध द्वार के पास एक गमले से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर तेज गति से चलने वाले वाहनों पर चिंता व्यक्त की है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, पडरौना। कुशीनगर में बुधवार की देर रात बाइक सवार मामा-भांजे की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नगरपालिका कुशीनगर के बाबा साहब आप्टेनगर वार्ड (बिसम्भरपुर) के 22 वर्षीय मौसम कुमार और देवरिया जनपद के तरकुलवा थाना के भिसवा कुशल टोला के 25‑वर्षीय सतेंद्र प्रसाद एक ही बाइक पर सवार थे।

    दोनों बुद्ध मंदिर की ओर से बिसम्भरपुर जा रहे थे, तभी बुद्ध द्वार से लगभग 100 मीटर दक्षिण बाइक अनियंत्रित होकर पाम‑ट्री के लिए बने एक सीमेंटेड माउंड (गमला) से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही दम तोड़ दिए।

    पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया। आसपास के निवासियों ने बताया कि इस मार्ग पर अक्सर तेज गति से वाहन चलते हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।