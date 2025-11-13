कुशीनगर में हादसा: तेज रफ्तार बाइक सीमेंटेड गमला से टकराई, मामा-भांजे की मौत

कुशीनगर में बीती रात एक दर्दनाक हादसे में मामा-भांजे की मौत हो गई। घटना तब हुई जब उनकी तेज रफ्तार बाइक बुद्ध द्वार के पास एक गमले से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर तेज गति से चलने वाले वाहनों पर चिंता व्यक्त की है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण