    Kushinagar Murder: चाकू घोंप कर देवर ने की गर्भवती भाभी की हत्या, गांव में मची सनसनी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    कुशीनगर के विशुनपुरा में देवर ने गर्भवती भाभी की चाकू मारकर हत्या कर दी। विवाद के बाद टुनटुन ने रिंकी के पेट में चाकू घोंप दिया। मृतका के पिता ने ससुर ...और पढ़ें

    मृतका के दरवाजे पर मौजूद पुलिस व लोगों की भीड़। जागरण

    संवादसूत्र, गोडरिया कहासुनी में देवर ने चाकू घोंप कर भाभी की हत्या कर दी। वह आठ माह की गर्भवती थी। घटना की खबर पाकर रोजगार के सिलसिले में परदेस गए पति घर के लिए चल दिए हैं। उधर मृतका के पिता ने साजिश के तहत हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस सास व ननद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घर के पुरुष सदस्य फरार हैं।

    विशुनपुरा के गांव बैकुंठपुर कोठी के इंद्रजीत मद्धेशिया किसान हैं। घर में चार बेटे सुनील, बृजकिशोर, टुनटुन व राजकुमार तथा बेटी प्रीति है। सुनील व बृजकिशोर की शादी हो चुकी है। सभी एक साथ रहते हैं। बृजकिशोर रोजगार के सिलसिले में पुणे में हैं। बताया जा रहा कि शुक्रवार रात करीब नौ बजे घर का कामकाज कर बृजकिशोर की पत्नी रिंकी अपने कमरे में सोने गई। घर के लोग भी अपने-अपने कमरे में सो गए।

    आधा घंटा बाद रिंकी व टुनटुन में अचानक विवाद हो गया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले टुनटुन ने रिंकी के पेट में चाकू घोंप दिया। चीख, पुकार सुनकर घरवाले पहुंचे तो रिंकी को खून से लथपथ देख सन्न रह गए। इंद्रजीत व राजकुमार निजी साधन से रिंकी को जिला अस्पताल ले गए। परीक्षण के पश्चात डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह सुनते ही दोनों वहां से फरार हो गए।

     मृतका रिंकी की फाइल फोटो।

     

    अस्पताल कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल कर मृतका के पिता व क्षेत्र के ही बांसगांव खास के रहने वाले हरेंद्र को दी। स्वजन संग जिला अस्पताल पहुंचे हरेंद्र ने ससुराल वालों पर साजिश के तहत हत्या किए जाने का आरोप लगाया। बताया कि पांच वर्ष पूर्व बेटी की शादी धूमधाम से की थी। दोनों से तीन वर्ष का पुत्र लक्की व दो वर्ष की पुत्री नित्या है।

    प्रभारी निरीक्षक आनंद गुप्ता ने बताया कि देवर भाभी में किस बात को लेकर विवाद हो गया इसकी जानकारी की जा रही है। घर के पुरुष सदस्य फरार हैं। मृतका की सास सुभावती व ननद प्रीति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा।

    मृतका के पुत्र व पुत्री। जागरण 

     

    सुबह ही परिवार सहित ससुराल चले गए थे सुनील

    इंद्रजीत का बड़ा बेटा सुनील परिवार व बच्चों संग शुक्रवार सुबह ही ससुराल निकल गया। स्वजन के अनुसार ससुराल में कोई कार्यक्रम आयोजित है।

    आठ माह की गर्भवती थी रिंकी

    स्वजन के अनुसार रिंकी आठ माह की गर्भवती थी। चालू माह के आखिर में डाक्टर ने प्रसव का समय बताया था। राेजगार के सिलसिले में पुणे गए बृजकिशोर अगले सप्ताह घर आने वाले थे।