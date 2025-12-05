जागरण संवाददाता, सेवरही। प्रदेश सरकार ने अंतरराज्यीय सीमा से जुड़े प्रमुख मार्गों को मजबूत बनाने की नीति के तहत अहिरौलीदान से पिपराघाट बांध (जीरो बांध) मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण कार्य को प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। अहिरौलीदान चौराहे से बिहार सीमा के सल्लेपुर तक 1.300 किमी लंबी सड़क की चौड़ीकरण पर 3.40 करोड़ खर्च होंगे। पहली किस्त के रूप में 1.70 करोड़ अवमुक्त कर दिए गए हैं। सड़क के चौड़ीकरण के लिए विधायक डॉ. असीम कुमार राय ने शासन स्तर पर पहल की थी।

शासन के अनु सचिव अभय प्रताप श्रीवास्तव की ओर से प्रमुख अभियंता (विकास) व विभागाध्यक्ष को पत्र भेज कर आगे की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए निर्देशित किया गया है। अहिरौलीदान चौराहे से बिहार सीमा के सल्लेपुर तक एपी बांध के इस मार्ग की स्थिति लंबे समय से जर्जर थी। सीमाई आवागमन, आपदा प्रबंधन व स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

इसी समस्या को देखते हुए विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सड़क की चौड़ीकरण व सुदृढ़ करने की मांग उठाई थी। मांग के समर्थन में क्षेत्रीय आवश्यकता, सीमा संपर्क व सुरक्षा दृष्टि से इसकी अनिवार्यता प्रमुख आधार रहे। शासन स्तर पर परीक्षण के बाद परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई।