Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुशीनगर में हत्या: भूमि विवाद में चचेरे भाई ने चाकू घोंप कर युवक को उतारा मौत के घाट, कई बार हो चुकी है पंचायत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:33 PM (IST)

    कुशीनगर के तमकुहीराज थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर चचेरे भाई ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की मां और दादी को भी हमला कर घायल कर दिया गया। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक युवक दीपावली पर ओडिसा से घर आया था और उसे वापस काम पर जाना था।

    prefferd source google
    Hero Image

    राकेश का फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, कुशीनगर। भूमि विवाद में चचेरे भाई ने ही चाकू घोंप कर युवक की हत्या कर दी। बचाने आई मां व दादी पर भी हमला बोल दिया। इनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। एएसपी, सीओ संग तीन थानों की पुलिस पहुंची। एक महिला समेत तीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना गुरुवार की सुबह लगभग दस बजे तमकुहीराज थाना के बहिरा बारी गांव में हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामवासी राजकोकिल आर्य व उनके चचेरे भाई छोटे लाल व सुभाष से दो माह पूर्व भूमि बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पंचायत के बाद दीवार चलाकर मामला का समाधान गांव के लोगों द्वारा करा दिया गया था, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरा पक्ष नाराज चल रहे थे। राजकोकिल का पुत्र 18 वर्षीय राकेश आर्य व छोटे लाल का पुत्र रंजीत भी ओडिसा से दीपावली पर घर आ थे। दोनों एक ही कंपनी में वहां कार्य करते थे।

    घटना के दिन विवादित भूमि के बगल में ग्राम पंचायत की भूमि, जिस पर पर राजकोकिल का कब्जा था, इसे जोतने-बोने को लेकर छोटे लाल अपने दोनों पुत्रों रंजीत व राजन तथा सुभाष अपने पुत्र डबलू के साथ पहुंचे। राजकोकिल कोटे की दुकान पर राशन लेने गए थे। घर पर मौजूद राकेश के एतराज करने पर सभी लामबंद हो हमला बोल दिए।

    यह भी पढ़ें- कुशीनगर में हादसा: तेज रफ्तार बाइक सीमेंटेड गमला से टकराई, मामा-भांजे की मौत

    बचाने आई मां रीता देवी, दादी सुनपति पर भी हमला बोल दिए। इस बीच राजन ने चाकू घोंप दिया, जिससे राकेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने राजन, एक महिला सहित तीन को हिरासत में लिया है। एएसपी निवेश कटियार, सीओ राकेश प्रताप सिंह व तमकुहीराज, तरयासुजान व पटहेरवा थाने की पुलिस पहुंची। एएसपी ने बताया कि, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    वापस जाने के लिए राकेश को आज पकड़नी थी ट्रेन

    काम पर वापस ओडिसा जाने के लिए राकेश आर्य को शुक्रवार को ट्रेन पकड़नी थी। इसको लेकर उन्होंने तैयारी भी पूरी कर ली थी। घटना के बाद उनके छोटे भाई रितेश आर्य, नितेश आर्य व बहन नीतू कुमारी को रो-रो कर बुरा हाल है।