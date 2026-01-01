पुरानी रंजिश के चलते युवक की पेट में चाकू घोंपकर हत्या, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम; इलाके में तनाव

संवाद सूत्र, जागरण कुशीनगर। गोबरहीं में पुरानी रंजिश को लेकर मनबढ़ ने बाइक सवार युवक के पेट में चाकू घोंप कर हत्या कर दी। हत्यारोपित के दूसरे समुदाय के होने की वजह से गांव में तनाव व्याप्त हो गया। उग्र भीड़ ने हत्यारोपित के घर पर धावा बोलने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने किसी तरह रोक लिया।

एसपी केशव कुमार ने मौके पर पहुंच स्थिति की समीक्षा की और मातहतों को निर्देश दिया। हत्याराेपित समेत चार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा, एसडीएम संतराज सिंह बघेल व सीओ कुंदन सिंह के नेतृत्व में आधा दर्जन थानों की पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराने में जुटी है।

कसया के अमरपुर निवासी 25 वर्षीय निशांत सिंह व जुड़वनिया निवासी नौशाद के बीच एक वर्ष पूर्व नैकाछपरा में एक कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ था। इसे लेकर दोनों में मनमुटाव चल रहा था। बुधवार को 12.30 बजे निशांत बाइक से कसया आ रहा था। अपने गांव के सामने नौशाद ने उसे रोका और पेट में चाकू घोंप दिया।

चीख सुनकर लोगों को आते देख वह फरार हो गया। लोगाें की मदद से निशांत को सीएचसी कसया लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। यह खबर मिलते ही गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।

मामले की जानकारी होते ही एसपी मातहतों संग मृतक के गांव पहुंचे। मामले में कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उधर आक्रोशित ग्रामीण नैकाछपरा चौराहा पर हेतिमपुर-गोबरही मार्ग को जामकर प्रदर्शन करने लगे। कुछ ही देर बाद आक्रोशित भीड़ हत्यारोपित के गांव की ओर दौड़ पड़ी।

पुलिस ने रास्ते में समझा-बुझाकर रोका। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारोपित सहित चार युवकों को हिरासत में ले लिया। खबर लिखे जाने तक जुड़वनिया से कुछ दूरी पर एकत्रित लामबंद लोगों से वार्ता कर पुलिस अधिकारी समझाने में लगे थे।

एसपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में रंजिश की बात सामने आई है। सभी पहलुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है। हत्यारोपित समेत चार लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। घटना में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।



माता-पिता की इकलौती संतान था निशांत